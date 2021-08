Fallersleben

Eine Mitarbeiterin in der DRK-Seniorenwohnanlage WIR in Fallersleben ist an Corona erkrankt. Daraufhin sei die Einrichtung für Besuchende geschlossen worden, bestätigte am Mittwoch Dr. Volker Heimeshoff, Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit. Dies sehe die Verordnung des Landes vor. Derzeit recherchiere der Infektionsschutz die Tragweite des Infektionsgeschehens. „Wir haben den Eindruck, dass das relativ sicher eingedämmt ist, wollen aber abwarten, bevor wir wieder grünes Licht geben.“ Ob die Mitarbeiterin geimpft war, wollte die Stadt mit Verweis auf den Datenschutz auf den Datenschutz nicht mitteilen.

Mobile Teams für Auffrischungsimpfungen

„Generell erreichen uns in den Heimen Nachrichten, dass wir den Impfschutz verbessern sollten, das wir nachimpfen sollten“, sagte Heimeshoff. Er gehe davon aus, dass dies zunächst für die stationären Einrichtungen geprüft werden müsse. Zum Herbst sei ein Ergebnis bei der Debatte über eine Auffrischungsimpfung für ältere Menschen zu erwarten. Die Durchführung könnten mobile Impfteams zusammen mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten übernehmen.

Nur wenige Impfdurchbrüche bei älteren Menschen

Derzeit sieht die Stadt die Bewohnerschaft in den Heimen jedoch ausreichend geschützt. Oberbürgermeister Klaus Mohrs sagte am Mittwoch, von den rund 70 Impfdurchbrüchen, welche die Stadt seit April verzeichnete, seien nur sechs Menschen über 65 Jahre alt gewesen. Dies zeige, dass viele Menschen im hohem Alter geimpft seien und auch nicht anfällig für Impfdurchbrüche seien.

Von Christian Opel