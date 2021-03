Fallersleben

Meik Perschke ist 39 Jahren alt, hat seit vier Jahren seinen Meisterbrief und ist seit Montag mit einem Laden in Fallersleben sein eigener Chef. Hinter großen Schaufenstern, in denen früher Mode von „Karfunkel“ zu sehen war, repariert der neue in der Westerstraße Fahrräder – und lässt sich dabei auf die Finger schauen. Sein Credo: Nachhaltigkeit!

Nachhaltigkeit

Er sei ein kleiner Öko, benutze gern recycelte Materialien, Strom möglichst aus Wind und Sonne, trenne auch seinen Müll. „Und ich repariere alles – egal ob günstiges Baumarktrad oder teures E-Bike“ verspricht er. Seine Frau Christine, die ihren Meisterbrief als Konditorin bei Goldbäcker Schulze in Vorsfelde gemacht hat, unterstützte ihn am Eröffnungstag mit einer ganz besonderen Werbestrategie: Sie verteilte Fahrrad-Kekse an potentielle Kunden.

Zur Galerie Die Zeiten von Fahrrad-Werkstätten in Hinterhöfen sind vorbei. In der Westerstraße in Fallersleben wird direkt hinter großen Schaufenstern geschraubt und geflickt. Meik Perschke ist Chef des Ein-Mann-Betriebs.

Dabei müssen diese Kunden offenbar gar nicht gelockt werden, die Nachfrage sei nämlich riesig, berichtet Meik Perschke. Der erste Kunde stand gleich um 9 vor der Tür, viele weitere fragten nach Terminen – für die erste Woche ist Bikerepair deshalb schon ausgebucht. An drei Tagen nimmt Perschke nach telefonischer Absprache Aufträge in Form von Rädern entgegen, an den anderen erledigt er den Einkauf von Ersatzteilen, die Reparaturen und die Buchführung. Ein echter Ein-Mann-Betrieb. Aber wenn es so gut weiterläuft, würde er irgendwann gern noch weitere Leute einstellen – und auch das eine oder andere reparierte Rad weiterverkaufen.

Die Kontakte zu den Betrieben, in denen er bisher als Angestellter tätig, seien weiterhin gut, erzählt Perschke. Bei Wichmann in Wolfsburg hat er gelernt, bei Bike&Nieß in Vorsfelde zuletzt gearbeitet.

Von Andrea Müller-Kudelka