Fallersleben

Es ist offenbar ein extrem beliebtes Grundstück, dieses Areal am Ende des Wohngebiets Landgraben, das im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld immer wieder für Meinungsverschiedenheiten sorgt. 2018 lehnte das Gremium eine Vergabe durch die Stadt Wolfsburg an ein Gewerkschaftsmitglied ab und die Vergaberichtlinien wurden stadtweit überarbeitet. 2020 stimmte die Politik schließlich der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für das Areal in Fallersleben grundsätzlich doch zu. Jetzt aber, bei der abschließend notwendigen Satzungsänderung, lehnte die Mehrheit im Ortsrat erneut ab.

Top-Führungskraft hat Interesse

Mittlerweile gibt es wieder einen bestimmten Bauherren, der in nicht-öffentlicher Sitzung auch benannt wurde. SPD-Ortsratsmitgliedes Ralf Krüger sprach davon, dass eine „Top-Führungskraft“ Interesse bekundet habe, „jemand“, so Krüger, „der oder die eine wichtige kommunale Aufgabe übernehmen würde“. Verständlich ist das Ansinnen an sich schon: Das wunderschöne Grundstück hat einen unverbaubarem Blick in die freie Natur. Nachvollziehbar ist auch ein alter Kritikpunkt, den Ursula Mrongovius (Grüne) wiederholte. Sie beklagt „die Zerstörung eines tollen Stückchens Natur mit üppiger Vegetation“.

Blick auf die Streuobstwiese aus Richtung der Siedlung Landgraben: Die SPD im Ortsrat begrüßt eine Arrondierung des Wohngebiets an dieser Ecke, die anderen Fraktionen äußerten Kritik an der jetzt vorgelegten Satzung. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Die Einigung von 2020 mit Silke Lässig, Geschäftsbereichsleiterin der Stadtplanung, war aber bereits ein Kompromiss: So dürfte auf dem parkähnlichen Grundstück maximal ein Haus mit höchstens einem Vollgeschoss sowie maximal ein bis zwei Wohneinheiten entstehen. Nur rund 30 Prozent der Fläche dürften insgesamt überbaut werden. Drei bis fünf Bäume, die der Baumaßnahme zum Opfer fallen müssten, sollten in unmittelbarer Nähe ersetzt werden. Die anderen Bäume der Streuobstwiese hätten Bestandsschutz. In den neuen Bebauungsplan sollte zudem eine örtliche Bauvorschrift aufgenommen werden um zu gewährleisten, dass sich das Neubauvorhaben städtebaulich und gestalterisch der vorhandenen Bebauung des „Landgraben“ anpasst.

Unerwartetes Abstimmungsergebnis

Doch das reicht offenbar doch nicht. Dem PUG-Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn ist das Verfahren trotz neuer Vergaberichtlinien noch immer nicht transparent genug. „Wir werden das sehr genau begleiten“, sagt er. Die CDU-Fraktion – André-Georg Schlichting und Michael Paech – zweifelte nach der Diskussion im Gremium ebenfalls daran, dass tatsächlich alle kritischen Punkte in der Satzung bedacht wurden. Und auch daran, dass am Verkauf des bereits kleiner gewordenen Baugrundstücks angesichts des trotzdem notwendigen Aufwands für die Stadt Wolfsburg überhaupt noch Geld zu verdienen ist. Ralf Krüger (SPD) war wegen des für ihn völlig unerwarteten Ergebnisses der Abstimmung total konsterniert. „Es geht hier um 700 Quadratmeter, die Forderungen des Ortsrates wurden eingearbeitet, die Richtlinie zur Vergabe von alle Fraktionen der Stadt befürwortet und die Vorkosten sind einkalkuliert – ich verstehe wirklich nicht, warum die Diskussion jetzt nochmal von vorn beginnen muss.“

Der Rat der Stadt Wolfsburg tagt zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode am Mittwoch, 14. Juli. Bleibt abzuwarten, ob die Satzung dort eventuell trotz Veto des Ortsrates eine Mehrheit bekommt.

Von Burkhard Heuer und Andrea Müller-Kudelka