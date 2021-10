Fallersleben

Fallersleben hat jede Menge historische Häuser. Viele haben eine spannende, uralte und kuriose Geschichte. Das gilt auch für Gebäude, die nicht mehr existieren. Das hat Noch-Ortsbürgermeisterin und Heimatpflegerin Bärbel Weist jetzt mal aufgeschrieben. „Vielleicht entsteht daraus eine Broschüre oder ein kleines Buch“, sagt sie.

Es war viel Arbeit: Eineinhalb Monate hat sich Bärbel Weist durch alte Briefe, historische Dokumente, alte Fallersleben-Chroniken, hunderte von Fotos und Postkarten gearbeitet. Sie hat Gespräche mit alten Fallerslebern geführt. Machte lange Spaziergänge, um Gebäude auf historischen Aufnahmen mit aktuellen Häuserfassaden zu vergleichen. „Bei manchen musste ich mehr als zweimal hinschauen, um die Übereinstimmungen zu erkennen“, erzählt die Heimatpflegerin.

40 DINA-4-Seiten über 109 Häuser

Die mühevolle Recherche lohnte sich. Herausgekommen sind 40 DINA-4-Seiten mit spannenden Geschichten zu 109 Gebäuden. Zahlen, Daten, Fakten spielen dabei nicht die Hauptrolle, sondern eher die Kuriositäten zu früheren Bewohnern. Die ehemals bürokratische Sprache aus den alten Dokumenten übersetzte Bärbel Weist in leicht lesbare Texte.

Die Geschichte über historische Häuser in Fallersleben – eine Bildergalerie:

Ein Gebäude mit sehr düsterer Geschichte ist das Haus mit der Nummer 17 in der Marktstraße: 1698 erstmals urkundlich erwähnt, wurde dort 1852 ein Kind ermordet. Die Täterin wurde gefasst, ins Fallersleber Gefangenenhaus und später nach Gifhorn gebracht. Dort brachte sich die Frau um. Der Mörser Heimatdichter Heinrich Deumeland berichtete darüber.

Das Haus von „Kugel-Müller“

Ein trauriges Ende fand der Besitzer des Hauses Sandkämper Straße 16: Andreas Arendes wurde 1614 erstochen. Das Kirchenbuch vermeldete im damaligen Amtsdeutsch: „Totschlag des Schwarzfärbers den 10. Oktobris dieses Jahreß ist Andreas Arendes von Hanß Hartmann vor dessen Schenke mit einem Rapier jemmerlich vom Leben zum Tode gebracht und erstochen worden.“

Das Haus Kampstraße 1 wird erstmals 1801 erwähnt – unter dem Namen „Goldene Kugel“. Der Spitzname leitete sich vom übergewichtigen Eigentümer Hermann Müller ab: Der war kugelrund, wurde deshalb Kugel-Müller genannt. Auch zur Kampstraße 3 fand Bärbel Weist Interessantes: Dort wohnte der Scharf- und Henkersknecht Heinrich Wilhelm Codolofsky (1757 bis 1835).

In der Bahnhofsstraße 1 war mal ein Schulhaus

In der Bahnhofsstraße 1 war mal ein Schulhaus. Es entstand 1818/19. Eine Steinplatte über dem Eingang erinnert heute daran. Das Haus Denkmalplatz 7, in dem jetzt Cadera ist, hat eine lange Backtradition: 1900 entstand dort ein Fachwerkhaus, das Bäckermeister Förster gehörte. Später kaufte es Otto Spelly. Weil der sehr an Kultur interessiert war, nannte man ihn „Otto, der Kulturelle“.

Die Westerstraße 23 hat eine lange Apotheker-Tradition, weil es das Brennerei-Privileg hatte. Das Gebäude Denkmalplatz 1 war bis 1838 „Ratsbadestube“, in der Chirurgen schröpften und Aderlassen angeboten. In dem Neubau sind heute Arztpraxen. Bärbel Weist hat noch viel mehr Kuriositäten recherchiert. Parallel dazu entstand in ihrem Wohnhaus eine kleine Foto-Ausstellung mit historischen Häusern. Interessierte können sie sich nach Anmeldung (Tel. 05362/51789) anschauen.

Von Sylvia Telge