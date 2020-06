Fallersleben: Kulturverein erneuert Inschrift auf dem Findling

Fallersleben

Endlich wieder lesbar: Die Schrift auf dem Findling am Eingang des Hoffmannhauses ist wieder zu erkennen. Der Stein gegenüber vom Hoffmann-Denkmal erinnert an die „Hamburger Liedertafel von 1823“. Der Männerchor hatte im Jahr 1841, das aus der Feder von August Heinrich Hoffmann stammende „Lied der Deutschen“ wenige Monate nach der Entstehung das erste Mal in der Öffentlichkeit, auf dem Hamburger Jungfernstieg, gesungen. Die Hamburger Sänger stifteten den Stein im Jahr 1929.

Findling zog in Fallersleben um

Bei der Aufstellung wurde der Stein als „einigendes Band“ zwischen den Hamburger und den Fallersleber Sängern beschrieben. Der Findling wurde im Stadtpark aufgestellt. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist setzte sich dafür ein, dass der Stein mit Hilfe des Grünflächenamtes der Stadt Wolfsburg auf das Grundstück des Geburtshauses von Hoffmann von Fallersleben gebracht wurde. „ August Heinrich Hoffmann von Fallersleben war Mitglied im Männergesangverein, daher soll der Stein nicht vergessen werden“, so Weist damals.

Anzeige

Im Moment können keine historischen Stadtrundgänge in der Fallersleber Altstadt stattfinden. Ansonsten zeigen Frauen und Männer vom Kultur- und Denkmalverein an wechselnden Standorten Theaterszenen aus der Geschichte von Fallersleben. Auch vor dem Hoffmannhaus und dem Saal werden Szenen gespielt. Dabei wollten die Gäste immer wieder wissen, was auf dem Findling steht und warum, er dort ist. Deshalb hat der Kultur- und Denkmalverein die Inschrift bei einem Steinmetz wiederherstellen lassen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von der Redaktion