Fallersleben: Kinderwagen brennt in Treppenhaus

Fallersleben

Großes Glück hatten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Sandkämper Straße in Fallersleben am Donnerstagabend. Im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Kinderwagen. „Ein Bewohner des Hauses zog die brennenden Reste geistesgegenwärtig auf die Straße und verhinderte so Schlimmeres“, sagt Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde weite Teile des Gebäudes beschädigt

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde gegen 21.30 Uhr alarmiert und rückte mit insgesamt zehn Einsatzkräften unter der Leitung von Gruppenführer Daniel Tegtmann aus. Unterstützung kam durch ein weiteres Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Vor Ort waren lediglich Nachlöscharbeiten erforderlich, da vom Kinderwagen nur noch Reste übrig waren. Durch die starke Rauchentwicklung seien jedoch weite Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Von der Redaktion