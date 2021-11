Fallersleben: Keller stand in Flammen – Polizei ermittelt

Fallersleben

In einem Gemeinschaftskeller eines Fallersleber Mehrfamilienhauses in der Straße Lange Stücke brannte es am Donnerstagmorgen. Warum ein Abteil in Flammen stand, ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. „Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt“, sagt Pressesprecher Thomas Figge. Wie hoch der entstandene Schaden ist, stehe noch nicht fest.

Gegen 1 Uhr wurde ein Bewohner des Hauses in der Straße Lange Stücke durch mehrere Knallgeräusche aufgeschreckt. Er verließ daraufhin mit seiner Familie die Wohnung und sah, dass aus einem Kellerfenster Flammen schlugen und eine starke Rauchentwicklung eingesetzt hatte. Der Bewohner alarmierte umgehend über Notruf die Feuerwehr, die mit insgesamt 46 Einsatzkräften vor Ort war und sofort mit den Löscharbeiten begann.

Bewohner verließen ihre Wohnungen

Zwischenzeitlich hatten sämtliche Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Sie hielten sich in ihren Autos oder im Rettungswagen auf, die auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Wohnhaus standen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Begehungen des stark verrauchten Brandortes konnten die Ermittler feststellen, dass in einem der Kellerabteile diverser Unrat und Fahrräder gelagert war. „Diese sind nach ersten Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten“, so Figge.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen: Sie kann sowohl einen technischen Defekt, als auch Brandstiftung nicht ausschließen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich beim 1. Fachkommissariat unter Tel. 05361/4646-0 melden.

