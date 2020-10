Fallersleben

Damit hatten weder Veranstalter noch Aussteller gerechnet: Der Andrang zum Kartoffelsonntag auf der Hoffmannwiese und dem Denkmalplatz war riesig. Die Warteschlange vor dem Einlass gegenüber des Schlosses ging zeitweise bis hinter den Denkmalplatz zurück. Auch in den Geschäften in der Innenstadt war gut was los.

Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke stand am Eingang und war ordentlich beschäftigt. Spontan hatte er noch eine zweite Kasse eröffnet, damit die vielen Besucher nicht so lange anstehen mussten. Die Schlange war lang, durch die Corona-Abstände zog sie sich noch deutlich weiter in die Länge. Für einen Euro durfte man die Eventmeile betreten, auf der Aussteller unterschiedlichste Waren anboten.

Mit dem Kartoffelsonntag kam ein Stück Normalität zurück nach Fallersleben

Mit der Veranstaltung des jährlichen Kartoffelmarkts wollte die Fördergemeinschaft aus Handel, Handwerk und Gewerbe aus Fallersleben ein Stückchen Normalität zurückgewinnen. „Wir zeigen damit, dass wir uns nicht unterkriegen lassen“, erklärte Saucke.

Die Fallersleber und viele Besucher aus dem näheren Umfeld gaben den Organisatoren vom Blickpunkt nicht nur Recht. Die Resonanz übertraf sogar alle Erwartungen. „Wir haben so mit 300 Besuchern über den Tag verteilt gerechnet“, meinte Michael Modes vom gleichnamigen Heideschinken-Stand. „Nach der ersten Stunde waren es gefühlt schon doppelt so viele.“

Auch Birgit Peterburs aus Edemissen war hoch erfreut. Sie verkaufte Wollsocken, Marmeladen, Einhorn-Pups und Basteleien. Für sie war es die erste Veranstaltung in diesem Jahr, auf der sie ihre Ware anbieten durfte. „Ich konnte es bis zuletzt nicht richtig glauben, dass es wirklich stattfinden wird“, sagte sie.

Zahlreiche Ordner achteten darauf, dass sich die Besucher an die Corona-Auflagen halten

Großes Lob erteilte sie den Organisatoren vom Blickpunkt. „Das ist so viel Arbeit gewesen. Das hätte ich nicht machen wollen“, meinte sie. Die Vielzahl der Besucher überraschte auch sie. „Und alle halten sich an die Regeln, lassen genug Abstände.“

Die Stände waren sehr weitläufig auf der Meile verteilt mit jeder Menge Platz dazwischen. Vor jedem Stand war eine Art Absperrung aufgebaut mit einer eindeutigen Laufrichtung für die Besucher. Viele Ordner achteten darauf, dass alle in die richtige Richtung gehen. Der Ausgang war auf dem Denkmalplatz, gleich neben dem Kartoffelstand.

Hier gab es traditionell gegen Vorlage des entsprechenden Gutscheins den kleinen Sack Kartoffeln. Die Gutscheine hatten die Fallersleber Geschäftsleute zuvor als Dankeschön an ihre treuesten Kunden verschenkt. In diesem Jahr war der Gutschein sogar noch mehr Wert. Er galt als Eintrittskarte und ersparte den Euro an der Kasse.

Eine Verlosung sollte sicherstellen, dass die Besucher ihre echten Daten auf den Kontaktbögen angeben

Natürlich musste jeder Besucher einen Kontaktbogen ausfüllen. Dabei konnte man auch ankreuzen, ob man die persönlichen Daten gleichzeitig für eine Verlosung mit abgibt, bei der es immerhin einen Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro zu gewinnen gab. „Wir wollen damit eine zusätzliche Motivation geben, damit auch wirklich die echten Daten angegeben werden“, erklärte Otto Saucke.

