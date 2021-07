Fallersleben

Wenn man ein altes Haus saniert, lassen sich mit ein wenig Glück wahre Schätze finden. Karl Kiene hatte Glück. Er fand auf dem Dachboden seines Wohnhauses in der Westerstraße ein uraltes Foto von sage und schreibe 1895, das seinen Großvater Wilhelm bei den Gustav-Adolf-Spielen zeigt.

„Die Spiele waren ein sehr beliebtes Laientheater, das Szenen aus dem Dreißigjährigen Krieg aufführte“, erklärt Kiene, der sich sehr für die Fallersleber Geschichte interessiert. Sein Opa gehört zu der Darstellerschar: In schmucker Uniform sitzt er als junger Mann bei dem Gruppenfoto in der ersten Reihe. „Mein Großvater hatte großes schauspielerisches Talent“, weiß Karl Kiene aus Erzählungen.

König Gustav II. Adolf von Schweden

Aus Erzählungen in der Familie kennt er auch die Gustav-Adolf-Spiele. Sie sind nach dem schwedischen König Gustav II. Adolf (1594 bis 1632) benannt. Er ist eine der wichtigsten Figuren der schwedischen Geschichte und des Dreißigjährigen Krieges.

Das historische Foto:

Zur Galerie Historisches Foto von den Gustav-Adolf-Spielen in Fallersleben

Durch Reformen und sein militärisch-politisches Handeln sorgte Gustav Adolf dafür, dass Schweden eine einflussreiche Vormachtstellung im nördlichen Europa einnahm, die bis Anfang des 18. Jahrhunderts dauerte. Nach Martin Luther und Johann Sebastian Bach gehört der schwedische König Gustav II. Adolf außerdem zu den wohl bekanntesten protestantischen Persönlichkeiten.

Beliebte Aufführungen

Genau diesen schwedischen König ehrte Fallersleben mit den Aufführungen. Sie müssen sehr beliebt gewesen sein. Schließlich gab es im Jahr 1895 gleich drei Aufführungen: am 17., 20. und 24. März. Karl Kiene vermutet, dass sie in den so genannten Hoffmanngärten stattfanden – heute steht in dem Bereich die Hoffmannbüste.

Inzwischen sind diese Aufführungen in Vergessenheit geraten. Als Karl Kiene das Foto auf dem Dachboden fand, sei ihm sofort klar gewesen, dass es sich um die Gustav-Adolf-Spiele handeln müsse. In seiner Familie waren sie früher Gesprächsthema. Opa Wilhelm erzählte gern davon, er starb 1954.

Natürlich bekommt das Foto einen Ehrenplatz im Haus der Kienes. Vielleicht gibt es noch weitere Schätze vom Dachboden. Denn noch hat Karl Kiene nicht alle „Überreste“ der Sanierung gesichtet. „Vielleicht finde ich noch weitere historische Fotos“, so der 78-Jährige. Die Chancen stehen gut: Seine Familie hat früher viel fotografiert...

Von Sylvia Telge