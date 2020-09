Fallersleben

Dachböden sind manchmal echte Schatzgruben. Das erlebte Karl Kiene jetzt als er seinen Speicher aufräumte: Der Fallersleber fand eine alte gerahmte Urkunde seines Großonkels Friedrich Kiene, die ihn 1910 zum Ehrenmitglied des Uniformierten Schützenkorps (USK) Fallersleben machte. USK-Historiker Axel Claes freut sich riesig über das gute Stück: „Die über 110 Jahre alte Urkunde ist in einem guten Zustand und bekommt einen Ehrenplatz im Vereinsheim“, versprach er Karl Kiene, der fast 50 Jahre Mitglied im Schützenkorps ist.

Damit ist das Archiv des USK um ein historisches Dokument reicher. Viel ist über Friedrich Kiene nicht bekannt. Man weiß weder Beruf, Geburts- oder Todesjahr. „Mein Großvater Wilhelm hat mal von ihm erzählt“, sagt Karl Kiene. Zwischen den beiden Männer habe es manchmal heftig gekracht. Der Grund: Wilhelm Kiene war Preuße, diente dem Kaiser und war mächtig stolz darauf. Friedrich hingegen war Welfe. Deshalb gab es öfter Streit, wenn es um Politik ging.

Geich nach der Schlacht bei Langensalza ging es zum Fallersleber Schützenfest

Friedrich Kiene war ein Filou: Er war ledig und hatte ein Schlafgemach im Fallersleber Kiene-Haus in der Westerstraße. Er liebte die Hoffmannstadt – und ihr Schützenfest. Das fand damals im August statt. Damit er das nicht verpasste, machte er sich gleich nach Ende der Schlacht bei Langensalza ( Thüringen), bei der er mitkämpfte, auf den Weg in die Heimat. „Zu Fuß“, erzählt Karl Kiene. Die Schlacht, die am 27. Juni 1866 statt fand, gehört zu den großen Gefechten des Deutschen Krieges.

In den Archiv-Unterlagen des USK taucht Friedrich Kiene erstmals in einer Mitgliederliste von 1878 auf. „Allerdings muss er schon früher in das Schützenkorps eingetreten sein, denn hinter seinem Namen wurde lediglich der Halbjahresbeitrag von 1,20 Mark vermerkt, nicht aber ein Eintrittsgeld von 1 Mark, das für einen Neueintritt erhoben wurde“, erklärt Axel Claes.

Friedrich Kiene wurde 1886 beim USK Fallersleben zum Fähnrich gewählt

Friedrich Kiene machte Karriere im USK: 1886 wurde er zum Fähnrich gewählt, das dritthöchste Amt im Korps, nach dem Major (1. Vorsitzender) und dem Leutnant/Hauptmann (Rechnungsführer und damit stellvertretender Vorsitzender). 1895 kam ein neuer Fähnrich und Kiene wurde „II. Fahnen-Unteroffizier“. Das ist heute der Fahnenbegleiter.

Im Februar 1910 ehrte das USK Kiene mit einer Urkunde und machte ihn damit zum Ehrenmitglied. Unterschrieben haben die Urkunde Major Hermann Freese (damals Inhaber der Gaststätte „Fallersleber Hof“, heute „Hoffmannhaus“) und Leutnant Pfeiffer (Landwirt mit Hof in der Straße „Im Winkel“). „Die Aufmachung der Urkunde entsprach dem damaligen Zeitgeist“, erklärt Claes. Lustig ist der markige Spruch „Scharfes Aug´ und sichre Hand, bringen Glück am Schützenstand“. Der Holzrahmen der Urkunde ist mit Eichenlaub-Schnitzereien verziert.

Karl Kiene, selbst seit fast 50 Jahren Mitglied des Korps und Bürgerkönig von 1981, gab den Dachbodenfund an das USK. „Die Urkunde ist eine Bereicherung für unsere ständige Ausstellung über das Schützenwesen in Fallersleben!“, freute sich Schützenoberst Klaus Bosenius.

Von Sylvia Telge