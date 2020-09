Almke

Platsch, ab ins Wasser: Zum dritten Mal wurde das Freibad in Almke für Hunde und Herrchen und Frauchen geöffnet – doch schwimmen durften nur die Vierbeiner. Dabei waren sie zuerst ein wenig wasserscheu und begrüßten sich lieber. Manche Hunde gingen auch nur kurz in das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken und tollten danach auf der Wiese.

Im Kinder- und Baby-Becken war in diesem Jahr kein Wasser, da es vorher aus technischen Gründen geleert werden musste. Das war schade für die beiden französischen Bulldogen Macy und Mira. „Beide sind erst ein Jahr alt und sie tun sich noch schwer, sofort ins Wasser zu springen“, so die Besitzerin Darlyn Pätzold.

Anzeige

Im Freibad Almke laufen die Hunde ohne Leine herum und spielen auf der Wiese

Bereits vor der Öffnung um 10 Uhr warteten rund 30 Wolfsburger mit ihren Hunden vor dem Freibad in Almke. Vor der Tür standen drei Tische mit Abstand, an denen die Zettel mit den Kontaktdaten ausgefüllt werden mussten. An der Kasse wurde pro „Fuß und Pfote“ 50 Cent bezahlt. Auf dem Gelände durften die Hunde ohne Leine herumlaufen, so dass sie sich ausgiebig beschnuppern und miteinander spielen konnten. Die neunmonatige Hündin Reley, eine Mischung aus Labrador und Harzer Fuchs, lief sofort auf den Rasen. „Wenn wir an einem See sind, will sie immer Stöckchen aus dem Wasser holen. Daher bin ich gespannt, wann sie hier ins Becken springt“, sagte Besitzerin Anja Antonczyk aus Königslutter.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die elfjährige Schäferhündin Elli steuerte mit ihrem Herrchen Harald Reifenbach sofort das Wasser an. „Sie kennt das Becken schon und ist immer begeistert“, so Reifenbach. Sabine Redepenning ist mit ihrer Hündin Neena (15 Monate) zum ersten Mal beim Hundeschwimmen in Almke. „Wahrscheinlich sind die anderen Hunde interessanter als das Wasser. Zudem ist sie sowieso keine Schwimmerin“, erzählte die Wolfsburgerin. Aslan (7) dagegen holte immer wieder seinen Ball aus dem Wasser. „Aslan ist eine richtige Wasserratte und freut sich riesig. Der Zeitpunkt ist auch optimal, da es später zu kalt für die Tiere wäre“, so die Besitzerin Martina Pufke. Ansonsten geht die Vorsfelderin auf die Hundewiese an den Allersee, dort seien die Hunde in der Bucht geduldet. „Da die Bucht nicht besonders groß ist, ist diese Alternative deutlich angenehmer“, betonte Pufke.

So viel Spaß hatten die Hunde im Freibad Almke – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Das Freibad im Almke verwandelte sich in ein Paradies für Hunde. Die Tiere konnten ins Wasser springen oder auf der großen Wiese spielen. Das sorgte für viel Spaß – nicht nur bei den Vierbeinern.

Beim Hundeschwimmen in Almke dürfen nur Vierbeiner ins Wasser

An der Treppe vom Becken war am meisten los: Hunde warteten an den Stufen, bis ihr Spielzeug im Wasser landete. Doch ein Vierbeiner wollte partout nicht ins Wasser, welches rund 20 Grad warm war. Daher zog sein Herrchen die Badehose an und trug den Hund ins Wasser. Laut dem Schwimmmeister Sven Taubel sei das erlaubt, nur im Wasser bleiben, das ist für die Zweibeiner nicht gestattet. Auf dem Gelände rannten die Hunde quer durcheinander, manchmal wurde das Bellen auch sehr laut. „Es ist wie mit vielen Kindern, aber es läuft alles gesittet“, bestätigte Taubel.

Nicht nur Hunde und Herrchen sind nach Almke gekommen, auch Stamm-Schwimmer und Zuschauer waren beim Hunde-Event dabei. Astrid Meister beobachtete das wilde Geflitze mit ihren Enkeln Lenia (1), Erik (2), Malin (3) und Greta (4). „Wir gehen in Almke immer schwimmen und jetzt haben wir viel Spaß beim Zuschauen“, sagte Michael Meister, der Vater von Lenia und Malin.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig