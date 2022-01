Fallersleben

Das ist eine traurige Nachricht für Wolfsburg: Nach 35 Jahren hat das Hotel Ludwig im Park in Fallersleben jetzt geschlossen. Ebenso sein Sterne-Restaurant „La Fontaine“. Eine Entscheidung, die nicht leicht fiel, sagt die Besitzerfamilie Schulz-Hausbrandt. Aber sie sei unausweichlich gewesen.

„Wir waren an einem Punkt, an dem wir keine andere Wahl hatten“, erklärt Axel Schulz-Hausbrandt. Ziel der Familie sei es stets gewesen, Sterne-Gastronomie in einem besonderen Ambiente in Fallersleben zu bieten. Das sei schon in den vergangenen Jahren wirtschaftlich schwer gewesen. „Aber wir haben Potenzial in der Sterne-Gastronomie gesehen“, so Axel Schulz-Hausbrandt. Er hätte dem neuen Küchenchef Stephan Schünemann sogar zugetraut, einen zweiten Michelin-Stern fürs „La Fontaine“ zu holen.

Das Restaurant „La Fontaine“ erhielt regelmäßig einen Michelin-Stern. Quelle: Roland Hermstein

Doch dann kam Corona – und machte die ohnehin schon schwierige Lage noch schwieriger. Die vergangenen zwei Pandemie-Jahre waren äußerst hart, hätten „viel Kraft gekostet“, seien ein „Ausnahmezustand“ gewesen. Aber die Pandemie war nicht allein schuld an dem Aus: Hotel und Restaurant klagen seit vielen Jahren ebenso wie der Rest der Wolfsburger Gastronomie über massiven Personalmangel.

Axel Schulz-Hausbrandt Quelle: Gero GerewitzGero Gerewitz

Deshalb schlossen „Hotel Ludwig im Park“ und „La Fontaine“ zum Jahresende. Nicht vorübergehend. Nicht wegen der neuen Corona-Einschränkungen. Sondern für immer. Zehn Mitarbeiter gab es am Ende noch. Viele überraschte die Schließung. Einige hätten schon wieder neue Jobs, sagt die Inhaberfamilie.

Zur Galerie Hotel Ludwig im Park und Restaurant La Fontaine sind dicht – es gibt einige Gründe dafür

Das Hotel Ludwig im Park wurde 1983 gebaut und grenzt an einen wunderschönen Park. 35 Jahre übernachteten dort Gäste aus aller Welt. Vor 25 Jahren eröffnete in dem Hotelkomplex das Restaurant „La Fontaine“. Jahr für Jahr erhielt es einen Michelin-Stern. Auch 2021. Jahrzehntelang war Hartmut Leimeister Küchenchef. Auf ihn folgte Stephan Schünemann.

Das Hotel bekam einige Jahre nach der Eröffnung finanzielle Probleme, Familie Schulz-Hausbrandt übernahm in den 90-ern. Nun schließt sie Hotel und Restaurant. Dehoga-Vorsitzende Melanie Perricone bedauert das: „Das ist sehr, sehr schade.“ Hotel Ludwig im Park und Restaurant „La Fontaine“ hätten große Namen und eine lange Tradition. „Es ist bedauerlich, dass jetzt die Schließung kam“, sagt Melanie Perricone. Sie befürchtet, dass dieser Schritt weiteren Gastronomen und Hoteliers in Wolfsburg drohen kann.

Auch der Fallersleber Ortsbürgermeister Andre-Georg Schlichting bedauert die Schließung des alteingesessenen Hotels und Restaurants. „Das hat mich überrascht.“ Er will jetzt Gespräche mit der Inhaberfamilie führen. Auch über die Zukunft der Immobilie. Für die gebe es zwar Ideen, über die er aber noch nicht öffentlich sprechen will, sagt Axel Schulz-Hausbrandt.

Von Sylvia Telge