Der Sülfelder Florian Impala fährt jeden Tag mit dem Fahrrad an der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Wolfsburger Landstraße bei Fallersleben entlang. Und jeden Tag ärgert er sich über die Müllreste im Graben. Überwiegend Überbleibsel von Fast-Food-Verpackungen liegen dort herum. „Es ist eine Sauerei, dass manche ihren Müll aus dem Auto schmeißen“, sagt der 34-Jährige.

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) entdeckt in dem Abfall manchmal sogar Essensreste. „Das ist nicht nur unschön, sondern lockt auch Tiere an“, merkt sie an. Weist fordert die Stadt auf, an die Fast-Food-Firmen heranzutreten und auf eine Reinigung in einem bestimmten Radius zu bestehen. Denn nicht nur in der Heinrich-Nordhoff-Straße tritt das Problem auf. „Die Ladestraße ist noch dreckiger und manchmal fliegt der Abfall bis in die Fallersleber Altstadt“, so die Ortsbürgermeisterin. Nach Angaben der Stadt müssten Gehwege und gemeinsame Geh-Radwege grundsätzlich vom Anlieger gereinigt werden. Reine Radwege werden durch die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) im 14-Tage-Rhythmus gesäubert. Die Heinrich-Nordhoff-Straße und die Wolfsburger Landstraße werden laut Stadtsprecher Ralf Schmidt sogar zwei Mal in der Woche gereinigt.

Sülfelder sammelte selber den Müll ein

An der Straße Lange Stücke, gegenüber von einem Fast-Food-Geschäft, sitzen laut Impala immer wieder Jugendliche auf einer Bank und verzehren das abgeholte Essen. Laut Schmidt seien Abfallkörbe in den genannten Straßen an den Bushaltestellen installiert. Da dort kein Bus hält, steht dort kein Mülleimer und die Reste bleiben somit einfach dort liegen. „Das hat mich schon so genervt, dass ich einmal dort selber den Abfall weggemacht habe“, sagt Impala. Weist setzt sich bereits dafür ein, dass in Fallersleben zwei weitere Mülleimer aufgestellt werden, einer soll bei der Bank in der Straße Lange Stücke stehen. Dann müssten die Menschen nur noch lernen, einen Mülleimer zu benutzen, merkt der Sülfelder an. Und auch die Stadt würde sich über verantwortungsvolle Wolfsburger freuen. „Wie an anderen Orten im Stadtgebiet ist das Verschmutzen des öffentlichen Raumes kein Reinigungsproblem, sondern liegt am Verhalten der entsprechenden Nutzer und Nutzerinnen“, so Schmidt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig