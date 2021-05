Fallersleben: Feuer bricht auf Balkon aus

Am Samstagabend hat ein Balkon in der Fallersleber Franz-Liszt-Straße gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern, sie ist vorerst dennoch unbewohnbar.

Balkon in Brand: Die Fallersleber Wehr musste am Samstag zu einem Feuer in der Franz-Liszt-Straße ausrücken. Quelle: Ortsfeuerwehr Fallersleben