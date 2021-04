Fallersleben: Fahrplan der Bahn nach Lok-Unfall noch immer aus dem Takt

Fallersleben

Der Bahnverkehr in Wolfsburg läuft immer noch nicht nach Fahrplan. Grund dafür ist der Lok-Unfall am vergangenen Mittwoch: Im Bereich des Fallersleber Bahnhofs war eine Güterverkehrslok mit zwei aneinandergekoppelten Loks bei einer Rangierfahrt seitlich zusammengestoßen. Die Bergung ist abgeschlossen, doch seit Freitag steht auf der viel befahrenen Strecke Hannover-Wolfsburg weiterhin nur ein Gleis zur Verfügung. Das bringt den Fahrplan durcheinander.

Mittlerweile halten aber die Fernzüge wieder planmäßig am Wolfsburger Hauptbahnhof. „Durch den eingleisigen Verkehr kann es jedoch noch vereinzelt zu geringfügigen Verspätungen kommen“, erklärt eine Bahnsprecherin. Einzelne Züge der Linie 10 (Berlin – Düsseldorf/Köln/Bonn) werden zwischen Wolfsburg und Hannover über Braunschweig (ohne Halt) umgeleitet. Dadurch komme es zu einer rund 20 Minuten längeren Fahrzeit, so die Sprecherin. Wie lange der Verkehr noch gestört bleibt, dazu sagt die Bahn nichts.

Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle in Fallersleben sind abgeschlossen

Mindestens bis Mittwochabend dauern die Beeinträchtigungen auf der Strecke wohl noch an, heißt es auf der Bahn-Website. Die Deutsche Bahn rät Fahrgästen, sich unbedingt vor Reiseantritt zu informieren, ob ihre Verbindung planmäßig ist oder ob mit Verzögerungen zu rechnen ist. Infos gibt es entweder im Internet unter www.bahn.de/reiseauskunft oder bei der telefonischen Reiseauskunft 030/2970.

Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle in Fallersleben sind mittlerweile abgeschlossen, sagt die Bahnsprecherin: Am vergangenen Freitag hatten zwei Dutzend Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Arbeiten mit schwerem Gerät abgeschlossen. Wie hoch der Schäden auf dem noch gesperrten Gleis Wolfsburg-Hannover ist, sei noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Bundespolizei ermittelt die Ursache des Fallersleber Lok-Unfalls

Das gilt auch für die Ermittlungen zur Unfallursache. Ob technisches oder menschliches Versagen Grund für den Lok-Unfall sind, stehe noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt – und das kann Wochen vielleicht sogar Monate dauern. Sämtliche Daten sind auf jeden Fall gesichert, so ein Sprecher des Bundespolizei. Sie zu bewerten, aber auch die Beteiligten/Zeugen zu befragen, sei der nächste Schritt.

Das Zugunglück sorgte über das ganze Osterwochenende für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Am Mittwoch gegen 18 Uhr waren im Bereich des Fallersleber Bahnhofs eine Güterverkehrslok und zwei aneinandergekoppelte Loks bei einer Rangierfahrt seitlich zusammengestoßen. Die Loks waren zunächst auf parallelen Gleisen unterwegs, kollidierten dann aber miteinander – wahrscheinlich wegen einer falsch gestellten Weiche.Ob menschliches oder technisches Versagen die Ursache für den Unfall war, ist noch unklar.

Bei dem Zusammenstoß fiel eine Lok auf die Seite, während die anderen beiden aus den Schienen gedrückt wurden. Für die Bergung der Loks setzte die Deutsche Bahn schweres Gerät ein. Per Spezialkran wurden die Loks wieder aufgerichtet.

Von Sylvia Telge