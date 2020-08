Fallersleben

Nach sehr langer Pause fand am Sonntag in der Hoffmannstadt zum ersten Mal wieder eine beliebte Zeitreise statt. Der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben veranstaltete wieder seine historische Führung durch die Altstadt. Mit interessanten Informationen und vielen Spielszenen wurde die mehr als 1000-jährige Geschichte Fallerslebens zum Leben erweckt.

Im Mittelpunkt stand natürlich der berühmteste Sohn der Stadt. Aber nicht alle 55 Spielszenen, die die Theatergruppe des Denkmalvereins im Repertoire habe, würden sich um Hoffmann von Fallersleben drehen, betonte Ortsbürgermeisterin und Vereinsvorsitzende Bärbel Weist.

Anzeige

Die historische Führung in Fallersleben in Bildern:

Zur Galerie Die Zuschauer genossen die Spielszenen in Fallersleben, die sie in die Mitte des 16. Jahrhunderts führten.

Und doch begann die Führung am Schloss Fallersleben mit einem Gesang dreier Herolde, die das Leben des Dichters kurz zusammenfassten. Dann ging es vom 19. Jahrhundert direkt in die Mitte des 16. Jahrhunderts, in die Zeit, in der die Herzogin Clara im Fallersleber Schloss residierte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die 20 Teilnehmer der Tour sahen vergnügt zu, wie sich der Hannes aus Mörse vor der Obrigkeit herauszureden versuchte. Denn man hatte ihn beim Holzklau erwischt. Danach ging es in den Schlosshof und ins Jahr 1854, in dem die Spinnstubenverordnung verlesen wurde. Die sollte dafür sorgen, dass es bei den Treffen der Frauen auf keinen Fall zu hoch her ging und schon gar nicht mit Mannsvolk in der Nähe.

Geschichte Fallerslebens: Viele der vorgetragenen Verordnungen können nachgelesen werden

Diese Verordnung ist wie vieles, was Bärbel Weist in den Spielszenen verarbeitet hat, auch nachzulesen; ebenso wie eine andere Spielszene, in der es nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Raum ging.

Aus der Michaeliskirche wurde kurzerhand der Rheinische Hof in Berlin. Hier begegnete man nicht nur der berühmten Schriftstellerin Bettina von Arnim, eine gute Freundin Hoffmanns, sondern auch der preußischen Staatsgewalt, der es gar nicht gefiel, dass der inzwischen schon in Ungnade gefallene Freiheitskämpfer in Berlin mit seinen Ex-Studenten singend um die Häuser zog.

Zwischen den Stationen erzählte Bärbel Weist Wissenswertes über die Geschichte Fallerslebens und unterhielt mit vielen kleinen Anekdoten. Sie brauchte dabei keinen Zettel. Und sie konnte auch alle Nachfragen mühelos beantworten.

Kultur- und Denkmalverein begeisterte Zuschauer fast anderthalb Stunden lang

Das knappe Duzend Schauspieler der Theatergruppe des Kultur- und Denkmalvereins in ihren tollen zeitgemäßen Kostümen taten ein übriges, dass die Teilnehmer der knapp eineinhalbstündigen Führung am Ende ganz begeistert waren.

Die nächsten beiden Führungen sind für Sonntag, 30. August, von 16 Uhr an und am Sonntag, 6. September, von 15 Uhr an geplant. Mehr Informationen über den Verein gibt es unter www.kulturverein-fallersleben.de.

Von Robert Stockamp