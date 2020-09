Fallersleben/Mörse

Musik verbindet – und durch sie entstehen auch manchmal ganz dicke Freundschaften. Das war bei Julia Matheis (18), Julia Schaban (19) und Marie Janke (19) der Fall. Sie haben sich während ihrer Schulzeit am Gymnasium Fallersleben kennengelernt. Die Leidenschaft für Musik verbindet sie bis heute, obwohl sie im vergangenen Jahr Abitur gemacht haben und mittlerweile getrennte (berufliche) Wege gehen. Für einen Musik-Livestream trafen sie sich jetzt wieder. Das Konzert ist als Video bei YouTube zu sehen. Und es gibt viel Lob dafür.

„Wir wollten damit den Sommer ausklingen lassen“, erklärt Julia Matheis die Idee hinter dem Livestream. Im Garten ihrer Eltern in Mörse fand ein „Akustik Jam“ statt. Wegen Corona eine perfekte Lösung. Obwohl das Wetter zuerst gar nicht nach Outdoor-Auftritt aussah. Zu hören sind Klassiker, die aber neu interpretiert und manchmal mit Gesang und Synthesizer ziemlich anders klingen. Adeles „When We Were Young“, „Fly“ von Ludovico Einaudi und „I Follow Rivers“ von Lykke Li sind darunter. Auch „Riptide“ von Vance Joy ist zu hören, bei dem Song spielt Julia Schaban, die sonst am Synthesizer sitzt, Ukulele.

„Es sind Lieder, die uns miteinander verbinden“

„Es sind Lieder, die uns verbinden“, fasst Julia Matheis, die mit der anderen Julia in dem Video singt, das Programm zusammen. Auch den Hit „Take On Me“ von a-ha hat sich das Trio vorgenommen und bearbeitet. „Er ist nicht ganz so schnell wie das Original und nicht mit so hohen Tönen“, erklärt Julia Matheis in dem Video.

Dass das Konzert zustande kam, ist doppelt erstaunlich: Wegen Corona, aber auch weil die drei jungen Frauen mittlerweile an getrennten Orten leben: Julia Matheis studiert Immobilienwirtschaft in Bochum, Julia Schaban macht eine Ausbildung bei Volkswagen und Marie Janke ist nach einem Jahr in Australien gerade wieder in Deutschland angekommen.

In der siebten Klasse begann die Freundschaft

In der siebten Klasse begann die Freundschaft der drei jungen Frauen. Über die Musik. Alle drei hören gern Musik, singen und spielen einige Instrumente. Der schwarze Flügel hatte es ihnen besonders angetan. Der stand im Musikraum in Westhagen, dort waren die Fallersleber Schüler wegen der Sanierungsarbeiten im Gymnasium ausgelagert.

In den Pausen verschwanden die drei Mädchen gern in den Raum, um auf dem Flügel zu spielen. Der mittlerweile pensionierte Vize-Schulleiter Wilfried Nehls erinnert sich noch gut daran: „Der Flügel im Musikraum war neben meinem damaligen Dienstzimmer und ich habe diese kleinen Konzerte immer live erlebt.“

„Klangtapete“ half bei dem Livestream-Projekt

Der Livestream fand in Zusammenarbeit mit dem Verein „Klangtapete“ statt und war der erste öffentliche Auftritt der beiden Julias und Marie. Sascha Graubner, Tim Hondke und René Bamberger halfen bei der Technik. Eine Wiederholung des Projektes ist nicht ausgeschlossen. „Wir machen auf jeden Fall weiter Musik“, verspricht Julia Matheis.

