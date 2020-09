Fallersleben

Politiker, Bürger, Händler – sie alle diskutierten mehr als zehn Jahre über das leidige Thema Parken in der Fallersleber Altstadt. Das Problem: Es rollte immer mehr Verkehr durch die Straßen, außerdem gibt es kaum freie Parkplätze wegen Dauerparkern. Das sollen die 15 von der Stadt aufgestellten Parkautomaten nun ändern. Seit Donnerstag sind sie in Betrieb. „Ich hoffe, dass sie von der großen Mehrheit akzeptiert werden“, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist.

Schon im Vorfeld gab es viele Diskussionen über das angekündigte Parkraumbewirtschaftungs-Konzept, dass die Stadt jetzt umgesetzt hat. Vor allem Anwohner aus der Altstadt sind nicht allzu begeistert davon. Denn sie dürfen ihre Fahrzeuge nicht mehr wie gewohnt vor der Haustür abstellen. Dauerparken ist jetzt verboten. Parkausweise für Anwohner, so wie in der Wolfsburger Innenstadt, gibt es nicht. „Würde es die geben, wären fast alle Parkplätze belegt“, erklärt Bärbel Weist das Dilemma.

Negative Folgen für die Geschäfte befürchtet

Lange haben sich Ortsrat und Fördergemeinschaft Blickpunkt gegen ein Parkraumbewirtschaftungs-Konzept gewehrt. Sie befürchteten negative Folgen für die Geschäfte in der Altstadt. Doch es bestand akuter Handlungsbedarf: Es gab einfach zu viel Verkehr und zu wenig Parkplätze.

Deshalb wurden mehrere Konzepte diskutiert, auch die Sanduhr-Regelung, doch da gab es rechtliche Bedenken. Die Stadt ließ jetzt 15 Parkscheinautomaten samt Beschilderung in der Altstadt installieren, zum Beispiel am Gröpertor und auf der Marktstraße. Seit Donnerstag sind sie in Betrieb. Einige Autofahrer schauten irritiert. Es gilt eine rund einwöchige „ Eingewöhnungszeit“. „Ab Montag, 21. September, wird der städtische Ordnungsdienst den Bereich dann regelmäßig kontrollieren“, kündigt die Stadt an.

