Fallersleben: Die Höhen und Tiefen des Metropol-Kinos

1954 begann Hermann Knape mit dem Bau des Metropol Theaters, das noch heute bei Kino-Fans beliebt ist. Ebenfalls im Jahr 1954 machte Sohn Horst den Filmvorführschein um den Familienbetrieb weiter tatkräftig zu unterstützen.

Für den Film „Die Deutschmeister“ mit Romy Schneider öffnete sich der Vorhang im heutigen Metropol am 30. September 1955 zum ersten Mal. Das Fernsehen steckte zu dieser Zeit in den Kinderschuhen, die Einwohnerzahlen stiegen so stark, dass die 450 Plätze gerade so ausreichten. Kino war damals fester Bestandteil der Freizeitgestaltung vieler Fallersleber. In den 60-er Jahren gab es noch Spätvorstellungen im Metropol: VW-Arbeiter radelten nach der Spätschicht nach Fallersleben.

Als das Fernsehen durchstartete, kam damit die Flaute für die Kinos

Doch das Fernsehen kam und damit die Flaute für Kinos. Viele mussten schließen. 1980 übernahm dann Horst Knape (Jahrgang 1933) mit seiner Frau Ilse das Metropol. Die Filmvorführung wurde durch die Anschaffung eines neuen und moderneren Projektors automatisiert.

Horst Knape im Filmvorführraum: Das Bild entstand 2010. Quelle: Ricarda Lalla

Doch die Besucherzahlen sanken weiter. Erst als „Förderkopien“ bewilligt wurden, kam die positive Wende. Durch sie mussten kleine Kinos nicht mehr viele Wochen oder Monate warten, bis Filmkopien frei wurden. Durch Förderkopien konnte das Metropol neun Mal im Jahr aktuelle Filme wie „Pretty Woman“, „Independence Day“, „Jurassic Park“ und „Forrest Gump“ ins Programm nehmen.

Die Knapes konnten das Kino trotz immer größerer Konkurrenz erfolgreich betreiben

Die Besucherzahlen stiegen wieder an. Horst und Ilse Knape konnten das Kino trotz immer größerer Konkurrenz erfolgreich weiter betreiben. 2009, als das Ehepaar schon über 40 Jahre im Kinogeschäft war, wagten sie den großen Schritt in die digitale Filmprojektion. Als erstes Kino im gesamten Umkreis stieg das Metropol auf diese moderne Technik um. Im April 2009 war es ein Kinderfilm, der das erste Mal digital gezeigt wurde: „Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch“.

Durch die Digitalisierung war es nun möglich, Filme in völlig neuartigem 3D vorzuführen. Die Dolby-Brille bot ein gestochen scharfes, räumliches Seherlebnis. Als im Sommer 2009 „Ice Age 3“ in 3D ins Metropol kam, kannte die Begeisterung der Besucher keine Grenzen. In vier Wochen strömten über 10 000 Besucher in das Metropol, um den Film in 3D zu erleben.

Mit Aufkommen der Streaming-Anbieter gingen die Besucherzahlen zurück

Mit dem immer schnelleren Internet und dem Aufkommen der Streaming-Anbieter gingen die Besucherzahlen jedoch zurück. Als Horst und Ilse Knape sich Ende 2012 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kinogeschäft zurückzogen, übernahmen 2013 die Töchter Barbara Rücker und Susanne Knape das Metropol in dritter Generation. Beide sind im Familienbetrieb aufgewachsen, lieben die Welt des Kinos und der Filme.

Seit dem Ausstieg von Susanne Knape Ende 2019 führt Barbara Rücker mit Hilfe ihrer Mitarbeiter das Metropol. Corona stellt sie vor große Herausforderungen: Von März 2020 bis März 2021 war das Traditionshaus neun Monate geschlossen. Barbara Rücker hofft auf ein baldiges Ende des Lockdowns und will es weiterhin so halten wie ihr Opa und Vater: Sie „will sich bemüht zeigen, gute Filme zu beschaffen.“

