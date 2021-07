Fallersleben

Das Schwefelbad in Fallersleben hat doppelten Grund zur Freude: Zum einen findet nach zwei Jahren Pause am Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr wieder das beliebte Serenadenkonzert im Park statt. Das Stadtwerke-Orchester spielt, Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist moderiert, der Eintritt ist frei. Mit dem Konzert feiert das Schwefelbad außerdem sein 95-jähriges Jubiläum nach, das im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste.

Die Organisatoren des Schwefelbades und der Kultur- und Denkmalverein, der für das leibliche Wohl sorgt, hoffen jetzt auf gutes Wetter und viele Besucher. 400 Stühle werden für das Serenadenkonzert im Park aufgestellt. Mit ausreichend Abstand. Wegen Corona müssen sich alle Besucher registrieren lassen: entweder über die PassGo-App oder ein Formular, dass an den Eingängen von Schwefelbad-Parkplatz oder Hotel ausliegen. Besucher müssen Maske tragen, bis sie ihren Sitzplatz erreicht haben.

Es gibt Corona-Regeln beim Serenadenkonzert in Fallersleben

Trotz der Einschränkungen freuen sich Schwefelbad-Leiterin Maren Körber und ihr Team, dass das Konzert wieder stattfinden kann: „Wir denken alle gern an das letzte Konzert in 2019 zurück.“ Das Wetter war herrlich, die Zuhörer begeistert. Und zwar so begeistert, dass viel Gäste Bärbel Weist vorschlugen, doch viel öfter Konzerte im idyllischen Schwefelbad-Park anzubieten.

Nun gibt es wieder eins. Das Stadtwerke-Orchester freut sich auf den zweistündigen Auftritt – und ist gut darauf vorbereitet. Proben waren wegen Corona anfangs schwierig. „Wir konnten uns nur mit vier Leuten in einem Raum treffen“, erklärt Stefan Köpf, Vorsitzender der Stadtwerke-Orchester-Vereins. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank Lockerungen.

Stadtwerke-Orchester: Der Takt stimmt

Denn die 25 Musiker müssen gemeinsam proben, unterstreicht Dirigent Georg Zimnik. „Sonst stimmt der Takt nicht mehr.“ Der Takt stimmt wieder, obwohl es fast ein Jahr keinen Auftritt gab. Davon hat sich Bärbel Weist kürzlich bei einem Konzert selbst überzeugen können: „Es war wunderbar.“

Damit das Serenadenkonzert wunderbar wird, spielt das Stadtwerke-Orchester einen bunten Programm-Mix: Dazu gehören Märsche, beliebte Gassenhauer wie „Ein Freund, ein guter Freund“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder Schlager von Udo Jürgens. Aber auch Stücke von Abba und Frank Sinatra sind zu hören.

Falls es regnen sollte, gibt es eine Indoor-Alternative im Hoffmannhaussaal.

Von Sylvia Telge