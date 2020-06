Fallersleben: Deshalb gewinnt Vanessa Seeger (18) den Fairplay-Preis

Fallersleben

Vanessa Seeger, Junioren-Spitzenschützin, stand kurz vor dem Einzug in das Finale der Luftdruck-Europameisterschaft in Osijek ( Polen). Dann passierte ihr ein Missgeschick. „Unter Adrenalin“, wie sie berichtet, habe sie einen Schalter an ihrer Waffe für einen Trockenklick nicht richtig umgelegt. „Durch die restliche Treibladung in der Waffe löste sich ein kaum hörbarer Schuss“, berichtet die 18-Jährige, die beim USK Fallersleben trainiert. „Der Schuss hätte nicht zu einem Schützen zurückverfolgt werden können, ich hätte einfach weiter machen können“, erzählt sie. Sie tat es nicht. Die Schützin meldete sich bei den Kampfrichtern. Und erhielt dafür den Preis „Jung, sportlich, FAIR“ der Deutschen Olympischen Gesellschaft.

Sportlerin: Es lief mir kalt den Rücken hinunter

Vanessa Seeger kann sich an den Wettkampf im vergangenen Jahr noch gut erinnern. „Ich war auf Finalkurs. Es war mir so gut wie sicher“, berichtet die Sportschützin. Ihre Trainerin wollte sich kurz mit ihr besprechen, die 18-Jährige verließ den Schießstand. Als sie zurückkehrte, passierte der Fehlschuss, der dennoch als abgegebener Schuss mit der Wertung Null in das Ergebnis einfloss. Drei Schüsse hätte die 18-Jährige noch abgeben müssen. Statt dem Einzug in das Finale, landete Vanessa Seeger auf Platz 24.

Anzeige

„Es lief mir kalt den Rücken herunter, als ich den Stand verlassen habe“, erinnert sie sich. Zuschauer und Schützen konnten nicht zuordnen, was passiert war. „Ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt“, sagt sie. Dann machte sie sich auf den Weg zu den Kampfrichtern, um den Fehlschuss zu melden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Schützin: Der Fairplay-Preis ist eine große Ehre

„Aber ich habe richtig gehandelt“, berichtet sie, „Fairness ist mir wichtig. Wenn ich es nicht gemeldet hätte, dann hätte ich mir das niemals verzeihen können, nicht ehrlich gewonnen zu haben.“ Auch ein paar Tage später habe sie kaum glauben können, dass ihr so etwas passiert sei. Über den Fairplay-Preis, mit dem die Deutsche Olympische Gesellschaft besonders faire Gesten im Sport auszeichnet und der mit 1000 Euro dotiert ist, freut sich Vanessa Seeger sehr. „Das ist eine große Ehre“, so die Sportschützin.

Übergabe des Preises: Vanessa Seeger und Ulrich Nordmann, Geschäftsführer des Niedersächsischen Sportschützenverbandes. Quelle: Privat

Vanessa Seeger kann auf ihrem Konto dennoch weitere sportliche Erfolge verbuchen: Bei der Kleinkaliber-EM im September 2019 in Bologna ( Italien) holte sie Gold im Mixed-Team. Bei der Luftdruck-EM 2020 in Breslau ( Polen) gewann sie Einzelgold und holte mit ihren Teamkameraden Mannschaftsbronze. Für ihre nationalen und internationalen Erfolge wurde sie im vergangenen Jahr zur Niedersächsischen Nachwuchssportlerin gewählt.

Mittlerweile, sagt sie, habe sie mit den Ereignissen von damals abgeschlossen. Sie hoffe aber, dass sie mit ihrem Verhalten dazu beigetragen habe, andere daran zu erinnern, dass der „sportliche Geist eben nur so funktioniere.“

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht