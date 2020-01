Fallersleben: Das plant der Blickpunkt in diesem Jahr

Fallersleben

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem Fallersleber Blickpunkt – und ein mindestens genauso arbeitsreiches Jahr liegt vor der Fördergemeinschaft. Über künftige Veranstaltungen und Projekte diskutierten die Mitglieder am Dienstagabend bei ihrer Sitzung, die diesmal bei Immobilien Jacob stattfand. Hintergrund: Die Firma feiert 25-jähriges Bestehen.

Auf der Tagesordnung stand auch ein Rückblick auf den vergangenen Weihnachtstreff. Sind die Uhrzeiten die richtigen? Nehmen die Kunden die von den Geschäften zuvor verteilten Gutscheine gut an? Der Rücklauf der Gutscheine könnte noch besser sein, aber insgesamt konnten die Mitglieder ein positives Fazit fassen. Deshalb findet der Weihnachtstreff in diesem Jahr wieder statt –zu einem ähnlichen Termin wie 2019.

Auch die Kapelle aus Tiers will kommen

Der Termin für das Altstadtfest steht schon: Es ist vom 27. bis 29. August in der Altstadt. Es gibt wieder reichlich Live-Musik. Ein Highlight steht schon (fast) fest – die beliebte Kapelle aus Tiers kommt „zu 90 Prozent“, sagt Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke. Weil die Musiker aus Südtirol auch einen Weinstand mitbringen, verzichtet der Blickpunkt diesmal auf seinen eigenen Weinstand.

Beim letzten Altstadtfest hatte die Fördergemeinschaft in ihrem damals ganz neuen Büro am Denkmalplatz eine Sektbar eingerichtet. „Die kam richtig gut bei Besuchern an“, freut sich Saucke. Deshalb ist 2020 wieder eine geplant. Damit die noch besser zu sehen ist, müsse dieser Fest-Bereich am Denkmalplatz umgestaltet werden.

Kartoffelsonntag im Oktober

Ein verkaufsoffener Sonntag ist ebenfalls in diesem Jahr geplant – der beliebte Kartoffelsonntag ist zur gewohnten Zeit im Oktober geplant.

Der Blickpunkt will außerdem in eigener Sache tätig werden: „Wir wollen ein Infoblatt erstellen, das darüber informiert, welche Vorteile eine Mitgliedschaft bei uns hat“, erklärt der Vorsitzende. Denn immer wieder öffnen neue Geschäfte für die das Netzwerk des Blickpunkt hilfreich sein kann. Saucke: „Es ist ein sehr gutes Miteinander bei uns“.

Von Sylvia Telge