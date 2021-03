Fallersleben

Für die Geschäftsleute in Fallersleben gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: In der zwölften Kalenderwoche, also ab Montag, 22. März, sollen die Abriss- und Aufräumarbeiten auf dem Brandhaus-Grundstück in der Bahnhofstraße endlich weitergehen. Die schlechte: Die Vollsperrung der Straße vor der Baustelle wird vorerst noch nicht aufgehoben und eine kurzfristige Änderung der Einbahnstraßenregelung in der Westerstraße wird es auch nicht geben.

„Die Erreichbarkeit der Geschäfte in der Fallersleber Innenstadt ist sowohl über die Westerstraße im Rahmen der bestehenden Einbahnstraßenregelung als auch über die Marktstraße gegeben“, heißt es von der Verwaltung der Stadt Wolfsburg. Eine, wenn auch vorübergehende, Änderung in der Westerstraße erscheine den Verantwortlichen der Verkehrsplanung deshalb „weder verhältnismäßig noch notwendig“, teilt Stadtsprecherin Elke Wichmann mit.

Für die Vollsperrung der Bahnhofstraße bittet die Verwaltung weiterhin um Verständnis. Wichmann versichert, sie werde „so kurz wie möglich und so lange wie nötig“ aufrecht erhalten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass während der Abrissarbeiten oder bei starkem Wind Trümmerteile auch bis auf die gegenüberliegende Straßenseite fallen könnten, sei eine einseitige Freigabe der Fahrbahn vorerst nicht zu verantworten. Wann das möglich ist, hänge vom Fortschritt der Abrissarbeiten ab, die nicht die Stadt, sondern eine Fachfirma im Auftrag des Besitzers durchführt.

Fachfirma ist gefunden

Grundstücksbesitzer Teja Schönberger bedauert gerade mit Blick auf seine Mieter im Nebengebäude ebenfalls, dass die Vollsperrung aus versicherungstechnischen Gründen weiterhin aufrecht erhalten bleibt. Er erklärte gegenüber der WAZ zudem noch ausführlicher als bisher, warum die Arbeiten nach der Beseitigung der gröbsten Unfallgefahr nicht einfach fortgesetzt werden konnten, sondern der Auftrag ausgeschrieben werden musste.

„Die endgültige Entsorgung der miteinander verschmolzenen Materialien aus fünf Containern voller Schutt, die bereits seit sechs Wochen auf einem anderen Gelände stehen, sollte rund 60 000 Euro kosten. Und weitere 40 Container kommen ja voraussichtlich noch dazu.“ Weil die Versicherung sich weigerte, Kosten in dieser Höhe zu übernehmen, erfolgte eine Ausschreibung. Erfolgreich: Akzeptiert und beauftragt wurde jetzt eine Fachfirma aus Sachsen.

Immerhin kann Schönberger den Anliegern perspektivisch etwas Hoffnung machen. Sollten die Arbeiten reibungslos verlaufen, so die Auskunft der Fachfirma, könnten sie nach etwa vier Wochen beendet werden. Also Mitte bis Ende April.

Während der Arbeiten werden, wie bereits angekündigt, auch die Brandermittler der Polizei noch einmal vor Ort Untersuchungen anstellen. Sie werden tätig, sobald der Schutt so weit abgetragen ist, dass sie problemlos zum vermutlichen Entstehungsort des verheerenden Feuers unter den Trümmern der Küche des indischen Restaurants vorstoßen können.

Pläne für den Wiederaufbau

Parallel laufen Planungen für den Wiederaufbau des Gebäudes. Gewerbe im Erdgeschoss und acht Wohnungen darüber sind geplant. Ob nur der Pizzawald oder erneut ein zweites Restaurant hier einziehen wird, steht noch nicht fest. Wegen neuer Auflagen und den Ansprüchen von Mietern soll das neue Gebäude diesmal einen Keller mit Abstellräumen bekommen. Einen Wintergarten wird es dagegen nicht wieder geben.

Dauer und Kosten der Wiederaufbaus könne er noch nicht abschätzen, sagt Teja Schönberger. Billig wird es jedenfalls nicht, denn zur Freude vieler Fallersleber soll das neue Haus optisch aussehen wie das alte – inklusive Fachwerk und mit verkitteten Doppelglas-Fenstern, die sich nach außen öffnen lassen. Allein diese Fenster allerdings kosten ein Vielfaches dessen, was der Bauherr für herkömmliche Kunststofffenster mit Standardmaßen zahlen müsste.

