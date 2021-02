Wolfsburg

Die Ermittlungen zur Ursache des Großbrandes in der Fallersleber Bahnhofstraße dauern laut der Polizei weiter an. Hausbesitzer Teja Schönberger bereitet derweil den weiteren Abriss der Brandruine vor und plant bereits die Nachnutzung des Gebäudes: Bis zu acht Wohnungen sollen entstehen, außerdem soll der „Pizzawald“ wieder zurück in das Gebäude ziehen.

Die Brandexperten müssen sich die Brandruine noch einmal angucken

Die Brandermittler sind sich mittlerweile sicher, dass das Feuer in der Nacht zum 23. Januar im indischen Restaurant „Namaste World“ ausgebrochen ist. Ob es sich um ein technischen Defekt, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelte, ist aber noch unklar. „Noch kann nichts ausgeschlossen werden, die Brandexperten müssen sich das noch einmal angucken“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Hausbesitzer Schönberger erklärt, er habe vor einigen Wochen die Information erhalten, dass die Küche des indischen Restaurants vorerst stehen bleiben müsse. Möglicherweise vermuten die Ermittler hier den Ursprung des Feuers.

Bildergalerie zum Brand in der Fallersleber Bahnhofstraße

Zur Galerie In der Nacht auf den 23. Januar brannte ein Fachwerkhaus in der Fallersleber Bahnhofstraße vollständig nieder. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

Schönberger will, bis zu acht Wohnungen errichten

Ansonsten hat die Polizei den Brandort jedoch freigegeben und die Vorbereitungen für den Rückbau der Ruine laufen. „Die Ausschreibung dafür endet am 8. März“, sagt Schönberger. Im Anschluss will er das Haus wieder aufbauen und dabei den „Altstadtcharakter“ erhalten. Er plant, in dem Gebäude bis zu acht kleine Wohnungen mit jeweils 55 bis 60 Quadratmetern und einen Gastronomen unterzubringen. „Der Pizzawald soll wieder einziehen“, erzählt Schönberger. Ein zweites Restaurant sehen seine Überlegungen aufgrund der großen Konkurrenz in der Umgebung derzeit eher nicht vor.

Für das indische Restaurant „Namaste World“ versucht Schönberger derweil in Gifhorn einen neuen Standort zu finden, es gebe bereits eine konkrete Idee.

Die Stadt will die Sperrung der Straße zeitnah aufheben

Die Geschäfte und Kunden in der Fallersleber Altstadt können sich währenddessen freuen: Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist teilte am Donnerstag mit, dass die Stadt die Vollsperrung der Bahnhofstraße im Bereich der Häuser, die durch den Brand zerstört und beschädigt sind, in Kürze aufheben will.

Von Melanie Köster