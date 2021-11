Am Freitagabend konnten Gäste bei der Blickpunkt-Veranstaltung „Kunst&Licht“ in der Fallersleber Altstadt auf Entdeckungstour gehen. Die WAZ hat sich auch umgeschaut, mit Gästen, Geschäftsleuten und Kunstschaffenden sowie am Tag danach mit dem Blickpunkt-Chef gesprochen. Die Bilanz fällt positiv aus.