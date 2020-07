Fallersleben

Wie wichtig bürgerliches Engagement ist, zeigte sich wieder einmal in Fallersleben. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) hatte kürzlich die Nachricht auf dem Anrufbeantworter, dass am Tierser Eck eine Bank fehlt. Der Anrufer fragte, ob sie da nicht etwas machen könne. Bärbel Weist konnte. Die Bank steht nun wieder an ihrem ursprünglichen Platz – weil zwei Fallersleber mit anpackten.

Die Ortsbürgermeisterin setzte sich nach dem Hinweis ins Auto und schaute sich den Schaden vor Ort an: „Die Bank war aus der Halterung gerissen.“ Am nächsten Tag traf Weist beim Einkaufen in der Altstadt eine Fallersleberin, die berichtete, dass die verschwundene Holzbank vom Gröpertor nun im Kastanienwäldchen am Schlossteich stehe.

Bärbel Weist „kümmerte sich“

Sie bat Bärbel Weist, dafür zu sorgen, dass die Bank zurückgebracht wird. Und wie immer „kümmerte sich“ die Ortsbürgermeisterin sofort darum. Einige Telefongespräche später war der Rücktransport organisiert: Zwei kräftige Fallersleber, die anonym bleiben wollen, besorgten einen Bollerwagen, mit dem sie die Bank vom Schlossteich zum Gröpertor transportierten und dort wieder an der alten Stelle aufstellten. Das passende Werkzeug dafür hatten sie vorher besorgt.

„Nach erfolgreicher Arbeit schickten sie mir ein Foto“, erzählt Bärbel Weist. „Ich habe mich über das Engagement der beiden Fallersleber Bürger sehr gefreut und mich bei ihnen für den Einsatz bedankt.“ Auch die Eheleute Gisela und Bodo Fleckstein, die das „Tierser Eck“ viele Jahre lang gepflegt hatten, sind froh, dass die Bank wieder am ursprünglichen Platz steht.

Tierser Eck erinnert an Freundschaft mit Tiers

Das „Tierser Eck“ ist ein Holztisch, zwei Holzbänke und ein mit Blumen bepflanzter Baumstamm. Die Sitzgruppe wurde vor vielen Jahren an der Straße Gröpertor/Rosenwinkel zur Erinnerung an die Freundschaft zwischen der Hoffmannstadt Fallersleben und dem Dolomiten-Dorf Tiers aufgestellt. Die Möbel spendeten Bürger und Handwerksbetriebe aus Fallersleben.

