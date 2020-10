Fallersleben

Fallersleben hat eine neue Heimatpflegerin. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hat sich für das ehrenamtliche Amt beworben – auf der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins wurde sie jetzt gewählt. Damit tritt sie die Nachfolge von Gudrun Kneiske-Spitzer an.

Die Arbeit ist nichts Neues für Bärbel Weist. Ganz im Gegenteil sogar: „Dass ist das, was ich seit 45 Jahren mache.“ So lange beschäftigt sie sich schon mit Fallersleben. Mit der Geschichte, mit der Kultur, den Bauwerken, den Vereinen, den Menschen. Jetzt mache sie das eben als Heimatpflegerin.

Ein Ziel von Bärbel Weist ist, Menschen für die Heimatpflege zu interessieren

„Ich habe als Ortsbürgermeisterin, als Bürgermeisterin sowie als Vorstandsmitglied in mehreren Vereinen in Fallersleben eine Menge erfahren und viel gelernt“, sagt sie. „Dieses Wissen bringe ich in die neue Aufgabe ein.“ Eines ihrer Ziele sei, Menschen für die Heimatpflege, die ein sehr großes Gebiet umfasst, zu interessieren. „Ich denke dabei sowohl an Menschen, die bereits auf diesem Gebiet aktiv sind, und auch an Kinder, Jugendliche und junge Menschen.“

Das Interesse für ihren Geburtsort war ihr nicht in die Wiege gelegt, sondern kam durch ihre Arbeit in der Rechtsabteilung bei Volkswagen. Schon damals besuchten zahlreiche ausländische Gäste das Wolfsburger Werk und viele von ihnen wollten etwas über die Stadt erfahren, in der sie gerade waren. „Man wusste, dass ich aus Fallersleben komme“, erzählt Bärbel Weist schmunzelnd. Deshalb sollte sie den Besuchern die Geburtsstadt des Dichters und Vaters der Nationalhymne Hoffmann von Fallersleben erklären.

Bekommt die Ortsbürgermeisterin ein Buch über die Hoffmannstadt in die Finger, liest sie es

Und das machte ihr richtigen Spaß. Bärbel Weist belegte sogar Seminare dafür. Eins davon fand in Holzminden statt – es war so gut, dass die Begeisterung für die Heimatgeschichte geweckt war. Es war ein echtes Aha-Erlebnis. „Ich bin danach ganz anders durch Fallersleben gelaufen“, erinnert sich Bärbel Weist.

Die Architektur und Gestaltung von Häusern, geschichtliche Ereignisse, Zahlen, Daten, Fakten – alles interessiert sie seitdem brennend. Bekommt die Ortsbürgermeisterin ein Buch über die Hoffmannstadt in die Finger, sofort liest sie es. Und so wurde sie innerhalb von 45 Jahren zu einer echten Fallersleben-Expertin.

Peter Sterz freut sich über die Verstärkung im Heimatpflege-Verein

Ihr Wissen nutzt Bärbel Weist auch beim Kultur- und Denkmalverein: Die Szenen für die historischen Stadtführungen der Theatergruppe stammen aus ihrer Feder. Ohne Übertreibung: Bärbel Weist kennt Fallersleben in- und auswendig – das gilt für die heutige Zeit genauso wie für frühere Zeiten.

Heimatpflege in Wolfsburg Moderne Heimatpflege beschränkt sich nicht auf Geschichtliches, wie zum Beispiel Denkmalpflege, Familienforschung, Pflege von Privatmuseen, Sammlungen, Archiv, wissenschaftliche Ausarbeitungen, die Bewahrung des Plattdeutschen oder die Konzeption und Organisation folkloristischer Events. Hier geht es nicht zuletzt um Natur- und Umweltschutz, Kulturlandschaften sowie Dorf- und Stadtentwicklung, also aktuelle Wolfsburger Themen. Es erscheint daher konsequent, dass die sehr junge Stadt Wolfsburg auf Heimatpflege Wert legt und sie in der Kombination aus Ehrenamt und öffentlichem Auftrag institutionell absichert. Die Stadtheimatpflegerin ist Ansprechpartnerin für die unabhängigen Ortsheimatpfleger, die sich in den Orts- und Stadtteilen engagieren. Wolfsburg fördert damit die heimatpflegerisch breite und nachhaltige Auseinandersetzung und Identifikation der Menschen vor Ort mit ihrer Lebensumwelt, durch die Maßstäbe zurechtgerückt werden können. Heimat ist dabei im Übrigen nicht statisch zu sehen: Menschen sind und waren immer schon mobil. Heimat muss man sich aneignen. Sie wird greifbar, wenn man sich aktiv mit seiner Lebensumwelt auseinandersetzt.

Auch den Austausch mit anderen Mitgliedern aus dem Wolfsburger Verein für Heimatpflege möchte Bärbel Weist vorantreiben. Vorsitzender Peter Sterz, der selbst Heimatpfleger in Mörse ist, hat ihr schon zu ihrem neuen Amt gratuliert. Er freut sich über die Verstärkung.

Von Sylvia Telge