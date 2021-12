Fallersleben/Sülfeld

„Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit auf das vergangene zurück zu blicken und Resümee zu ziehen. Einiges ist in Fallersleben geschehen, vieles konnte jedoch auch nicht ausgeführt oder umgesetzt werden“, bilanziert André-Georg Schlichting, der in der ersten Sitzung des neu gewählten Ortsrates zum Ortsbürgermeister von Fallersleben und Sülfeld gewählt wurde.

Eine seiner ersten Amtshandlungen: Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting bei der Kranzniederlegung am Volkstrauertag im Schlosspark von Fallersleben. Quelle: Roland Hermstein

„Diese Aufgabe übertragen bekommen zu haben, macht mich sehr stolz und ist eine Herausforderung, auf die ich mich für die kommenden Jahre sehr freue“, sagt der CDU-Mann und hofft, dass bei den Herausforderungen, die das Jahr 2022 mit sich bringen wird, alle Mitglieder des Ortsrates „zum Wohle von Fallersleben und Sülfeld an einen Strang ziehen“.

Überfällig: Parkplätze, Feuerwehrhaus, Sporthallen

Damit will er auch der Verwaltung Beine machen: „So müssen wir es endlich hinbekommen, dass die schon seit langem versprochene Parkplatzerweiterung am Hofekampgebäude endlich realisiert wird. Weiterhin benötigt die Fallersleber Feuerwehr eine handfeste Perspektive, wie es mit baulichen Anpassungen und der Nutzung der Gebäude am Hofekamp weitergeht.“ Das sei nicht nur im Interesse der Sicherheit für die ehrenamtlichen Brandschützer, zu denen Schlichting selbst gehört, es sei auch wichtig für die übrige Bevölkerung, dass das kleine Feuerwehrhaus nicht weitere Jahre mit einem Baugerüst versehen seinem Schicksal überlassen werde. Eine weitere Forderungen des Ortsbürgermeisters: Sanierung oder Neubau der Sporthallen auf dem Windmühlenberg. „In Zeiten knapper Kassen müssen solche Projekte mit zukunftweisenden Finanzierungsmodellen umgesetzt werden“, meint er.

Ideen für Nachwuchs und Wirtschaft sammeln

Was sich Kinder und Jugendliche in Sülfeld wünschen, wolle der Ortsrat 2022 gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro durch eine Beteiligungsaktion herausfinden. Vernachlässigt wurde aus Schlichtings Sicht in den letzten Jahren die Wirtschaftsförderung vor Ort. „Hierzu soll der Steuerkreis von Blickpunkt, WMG und Ortsrat wiederbelebt werden“, plant er. Fördermittel der Initiative „Zukunftsfähige Innenstadt- und Zentrenentwicklung“ könnten dann für konkrete Projekte verwendet werden, für die dieser Steuerkreis Ideen sammelt.

Treffen der Vereine

„Als eine der ersten Veranstaltungen in 2022 plane ich ein Treffen von Vertretern der Fallersleber und Sülfelder Vereine“, kündigt Schlichting an. Wie in den Vorjahren soll dabei eine Terminliste mit möglichst wenig Überschneidungen von Veranstaltungen in Fallersleben und Sülfeld entstehen, die anschließend im Internet veröffentlicht wird.

Fallersleben und Sülfeld Zum Zuständigkeitsbereich von Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting gehören das altehrwürdige Fallersleben mit Museums-Schloss, Brauhaus und Gerichtsgebäude ebenso wie das dörflich strukturierte Sülfeld. Fallersleben, ehemalig Witwensitz der Welfenherzogin Clara, wurden die Stadtrechte 1929 zugesprochen und sie galten bis zur Gebietsreform 1972, als die beiden Städte Fallersleben (Kreis Gifhorn) und Vorsfelde (Kreis Helmstedt) von Wolfsburg eingemeindet und zu Nebenzentren erklärt wurden.

von Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting gehören das altehrwürdige Fallersleben mit Museums-Schloss, Brauhaus und Gerichtsgebäude ebenso wie das dörflich strukturierte Sülfeld. Fallersleben, ehemalig Witwensitz der Welfenherzogin Clara, wurden die Stadtrechte 1929 zugesprochen und sie galten bis zur Gebietsreform 1972, als die beiden Städte Fallersleben (Kreis Gifhorn) und Vorsfelde (Kreis Helmstedt) von Wolfsburg eingemeindet und zu Nebenzentren erklärt wurden. In Fallersleben wohnen aktuell 11 043 Menschen, in Sülfeld sind es 2920 (Stand 30. September 2021). Wirtschaftlich auch von überregionaler Bedeutung sind Bahnhof und Hafen am Mittellandkanal in Fallersleben sowie die Schleuse westlich von Sülfeld.

Schlichting hofft, dass 2022 viele Traditionen wiederbelebt werden können – Osterfeuer, Schützenfest, Weinfeste, Altstadtfest, Weihnachtszauber und verkaufsoffene Sonntage. Bei diesen Veranstaltungen, an einem Bistrotisch beim Fallersleber Markt sowie bei Ortsbürgermeistersprechstunden – an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr in der Verwaltungsstelle – will er für Gespräche den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

„2022 wird ein spannendes und interessantes Jahr“, ist sich der neue Ortsbürgermeister sicher. „Hierauf freue ich mich sehr und wünsche allen einen guten Rutsch. Vor allem jedoch Gesundheit.“

Von der Redaktion