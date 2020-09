Fallersleben

Wenn tatkräftige Hilfe gebraucht wird, dann sind Anita (81) und Helmut Radmer (83) zur Stelle: So kümmern sie sich seit Jahren gemeinsam mit einem anderen Ehepaar darum, dass die prächtigen Geranien am Fallersleber Schloss üppig blühen. Beim Adventsmarkt im Schlosshof kredenzen sie duftenden weißen Glühwein, und auch bei anderen Gelegenheiten unterstützen sie Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist gern in ihren Bemühungen, Fallersleben stets ins beste Licht zu rücken. Völlig klar, dass die Eheleute Radmer in der Hoffmannstadt bekannt sind, wie – Zitat Anita – „ein bunter Hund“. Und so wird die Schar der Gratulanten ganz sicher groß sein, wenn heute mit der Diamantenen Hochzeit ein markantes Ehejubiläum auf dem Kalender steht.

Zwei Söhne und später zwei Enkelinnen machten die Familie komplett

Vor genau 60 Jahren gaben sich Anita und Helmut in der Michaeliskirche das Ja-Wort. Zwei Jahre zuvor – am 13. April 1958 – hatten sie sich durch Zufall kennen gelernt. Am 27. September 1959 folgte die Verlobung, fast auf den Tag genau ein Jahr später wurde geheiratet. Zwei Söhne und später zwei Enkelinnen machten die Familie komplett. Und heute schauen Anita und Helmut Radmer zufrieden zurück auf 60 gemeinsame Jahre. „Wir hatten ein tolles Leben“, sagt Anita Radmer. „Und wir sind dankbar, dieses Fest bei guter Gesundheit feiern zu können.“

An eine derartige gemeinsame Zukunft dachten die jungen Leute vor 62 Jahren natürlich nicht, als sie sich erstmalig vor dem Metropolkino in Fallersleben begegneten. Die junge Anita schickte sich an, mit ihrer Freundin einen Film mit Theo Lingen anzuschauen. Draußen im strömenden Regen stand Helmut Radmer. Anita lieh ihm den Schirm ihrer Freundin, man sah sich wieder und die Romanze begann.

Der junge Tischler, der nach abenteuerlicher Flucht aus Kolberg (heute Polen) zunächst nach Berlin und dann nach Sülfeld kam, verliebte sich in Anita Bäumann, deren Familie in der Westerstraße einen landwirtschaftlichen Betrieb ihr Eigen nannte – der Hof wurde am 18. August 1976 bei einem Großbrand völlig zerstört. Anita musste damals als Bauerstochter mächtig mit ran: „Rüben verziehen, Kartoffeln roden, Unkraut jäten“ - das war allerdings nicht das, was sich die junge Frau als Lebensaufgabe erträumte. Gegen den Wunsch von Vater Heini Bäumann bewarb sie sich heimlich erfolgreich zunächst im Volkswagenwerk, später arbeitete sie in mehreren Fallersleber Geschäften und in der Sülfelder Korn KG.

Wegen Corona wird die diamantene Feier etwas kleiner ausfallen müssen

Ehemann Helmut war erst als Tischler bei Metzing in der Kleiststraße angestellt, wechselte später bis zum Ruhestand ebenfalls ins Werk. Auch dem Sport war Radmer eng verbunden. In der damaligen fußballerischen Glanzzeit des VfB war er Betreuer verschiedener Mannschaften.

Wenn auch wegen Corona Sektempfang und Feier etwas kleiner ausfallen müssen als ursprünglich geplant, so kann das die Freude der Radmers nicht dämpfen. „Wir schauen dankbar zurück und hoffen auf eine glückliche Zukunft“, sagen sie.

Von Burkhard Heuer