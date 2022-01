Fallersleben

Die Immobilienfirma Benner-Holding ist seit dem 1. Januar offiziell ansprechbar für den Ortsrat Fallersleben-Sülfeld und Mietparteien der Bahnhofstraße. Das Unternehmen aus Wiesbaden hat das Eckhaus und das Grundstück gekauft, auf dem seit dem Feuer im Januar 2021 eine große Lücke klafft. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass der Wiederaufbau schnell geht“, versichert Damian Robertz, der als Standortleiter Norddeutschland vor rund drei Monaten eingestellt wurde.

Bisher war die Benner Group vor allem im Süden und im Westen Deutschlands aktiv, erst seit jüngster Zeit baut sich die Immobilien-Firma ein weiteres Standbein im Norden auf. Laut Robertz gehören bereits knapp 200 Wohneinheiten zum Portfolio – und zwar in der Metropol-Region Hannover-Braunschweig-Wolfsburg. Die Verwaltung suche zurzeit nach Räumen in Hannover, um in der Landeshauptstadt auch ein zentrales Büro für Niedersachsen einzurichten, denn: „Wir möchten die Objekte langfristig in unserem Bestand behalten“, so Robertz. Neben den Gebäuden in der Fallersleber Bahnhofstraße investierte das Unternehmen laut seiner Auskunft auch in der Reislinger Straße sowie in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg. Im Bau sei außerdem ein Gebäude in Osloß im Landkreis Gifhorn.

Wohnungen und Restaurant

In der Bahnhofstraße werde alles so weiterlaufen wie vom ehemaligen Besitzer Teja Schönberger versprochen, beantragt und bereits geplant. Also: Wohnungen im Obergeschoss, Geschäftsräume im Erdgeschoss und eine Fassade, die sich der Umgebung anpasst. „Die Baugenehmigung und Pläne liegen mir vor und in der nächsten Woche werde ich mich vor Ort mit der beauftragten Baufirma treffen“, berichtet der Standortleiter. Der Fokus der Benner Holding liege zwar auf Wohnungsbau, in der Bahnhofstraße solle im Erdgeschoss des Neubaus aber wieder ein Restaurant einziehen.

Bahnhofstraße 30: Zimberg-Optik musste ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2021 nach dem Brand und wegen Corona starke Einschränkungen überbrücken. Quelle: Britta Schulze

Auch das Nachbargebäude, in dem Heiko Zimberg 1996 im Erdgeschoss sein Optiker-Geschäft eröffnet und später erweitert hatte, gehört jetzt Benner-Immobilien. Wegen des Brandes mussten Wasser- und Stromleitungen neu verlegt sowie einige Schäden in den dortigen Wohnungen im Obergeschoss behoben werden. „Zwei Wohnungen befinden sich wieder in vermietbarem Zustand, bei anderen wird es wohl noch zwei oder drei Monate dauern“, schätzt Robertz. Auch mit Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting habe er mittlerweile Kontakt aufgenommen, erzählt er, und versichert, in Zukunft bei Fragen oder Problemen immer ein offenes Ohr für die Fallersleber zu haben.

Im Januar 2021 brach ein Feuer in einem Restaurant, das sich im Erdgeschoss des Fachwerkhauses befand, aus. Die Flammen wüteten stundenlang, zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Gebäude brannte zwar nicht komplett nieder – aber es musste abgerissen werden.

Benner-Group Die Unternehmer-Familie Benner ist seit 1882 im Geschäft. Der Firmengründer Heinrich Stippler vertrieb Kolonialwaren und Schuhe – und auch heute noch betreibt die Gruppe rund ein dutzend Schuhgeschäfte im Rhein-Main-Gebiet. Monika und Wolfgang Benner bauten diesen Zweig nach der Wende 1989 deutlich aus. Dr. Dominik Benner übernahm die Geschäftsführung 2012 nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Wolfgang – und baute die Benner Holding gemeinsam mit seiner Frau Valeska, einer Unternehmensberaterin, zu einem multi-funktionalen Betrieb um. Es entwickelte sich fast wie von selbst zusätzlich die Internet-Plattform „Schuhe 24“, die auch andere Einzelhändler für den Kundenkontakt und die Verkaufsabwicklung nutzen. 2015 wurde diese Idee mit dem Innovations-Gründerpreis in Hessen prämiert. Hinzu kamen, zum Teil unter der Regie von Valeska Benner, unter dem Titel The Platform Group weitere Zweige: Taschen, Textil, Fahrräder, Möbel, Schmuck und seit Übernahme des Unternehmens Lott im Jahr 2021 auch KfZ-Teile. Immobilien und Energiewirtschaft sind das eigentliche Spezialgebiet des jungen Chefs. Vor Übernahme des Familienunternehmens, verbunden mit Auszahlung seines Bruders Matthias, hatte er schon in diesem Bereich gearbeitet. Sein Grund-Prinzip: Renovierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser kaufen und durch energetische Sanierung die hohen Nebenkosten senken. Zudem investiert die Benner Holding mittlerweile in kleinere Start-up-Unternehmen in ganz unterschiedlichen Bereichen (Kosmetik, Gastronomie, Photovoltaik, Blockheizkraftwerke). Und: Viermal im Jahr erscheint die Fachzeitschrift „The Property“ mit baupolitischen Essays und Interwies (Auflage: 10.000 Exemplare). Auf einem Cover war 2021 übrigens Günter Graf von der Schulenburg zu sehen – die Titelgeschichte hieß „Wie der Adel investiert“.

Von Andrea Müller-Kudelka