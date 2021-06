Fallersleben

Hähne krähen, Schafe blöcken, Hühner gackern: Für viele Dorfbewohner gehört das zum Alltag. Aber nicht bei allen ist das so. Immer wieder gibt es Beschwerden, die oft vorm Gericht landen. Das muss nicht sein. Wenn ein Gesetz die Nutztierhaltung unter kulturellen Schutz stellt. Das will Silvia Stengel aus Hessen mit ihrer Petition „Wenn der Hahn kräht...“ erreichen. Der Geflügelzuchtverein Fallersleben unterstützt die bundesweite Aktion. 42 000 Unterschriften gibt es schon.

Damit fehlen noch 8000, dann sind es 50 000. Die sind wichtig, damit ein Gesetz für den „kulturellen Schutz“ möglich ist. In Frankreich ist das schon so, freut sich Dieter Prehn, Pressewart des Geflügelzuchtvereins. Er macht sich in der Region für die Petition stark.

Der Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung unterstützt die Online-Petition: (v.l .) Dieter Prehn, Marco Meiners und Ulf Brandes. Quelle: Helge Landmann

Mittlerweile hat die Petition sogar prominente Unterstützer: Inka Bause, Moderatorin der Show „Bauer sucht Frau“ gehört dazu, ebenso Martina und Moritz von der gleichnamigen WDR-Kochsendung.

Leider gebe es auch in Deutschland immer mehr Menschen, denen die traditionellen Geräusche auf dem Land fremd sind, bedauert Prehn. „Deshalb müssen sich unsere Amtsgerichte, Landesgerichte und sogar Oberlandesgerichte mit Dingen befassen, für die sie eigentlich gar keine Zeit haben dürften.“

Er selbst habe zwar keine Probleme mit Nachbarn, die sich über seine Sundheimer-Hühner beschweren. Aber im Verein habe er andere Dinge gehört. Anonyme Beschwerden im Briefkasten sind nicht ungewöhnlich. Prehn schüttelt den Kopf darüber: „Alle wollen Tierwohl und Bio, aber nicht vor der eigenen Haustür.“

Kulturelles Erbe erhalten

Dabei seien die privaten Nutztierhaltungen und die kleinen regionalen landwirtschaftlichen Betriebe in Dörfern so wichtig für die Zukunft. Sie tun nicht nur etwas gegen die Massentierhaltung, sondern erhalten die Artenvielfalt – und eben das kulturelle Erbe. „Der Denkmalschutz schützt die alten Gebäude, doch was ist mit den ländlichen Geräuschen? Wer schützt die?“, fragt Prehn.

Nicht nur der krähende Hahne, das blökende Schaf, das Meckern der Ziegen sorgen für Nachbarschaftsstreit, sondern auch das landwirtschaftliche Fahrzeug der Bauern, das die Felder bearbeitet. „Häufig sind es hinzugezogene Städter, die Ruhe auf dem Lande suchen und dann sich gestört fühlen und nicht verstehen wollen, dass es in den ländlichen Regionen auch Geräusche gibt“, so Prehn.

Petitions-Gründerin Silvia Stengel aus Hofheim hat aus diesem Grund die Facebook-Seite „Wenn der Hahn kräht ….“ online gestellt. Drei Jahre hat sie sich mit einem Nachbarn vor Gericht gestritten – und am Ende gewonnen. So weit müsse es aber nicht kommen. Sagt Dieter Prehn. Ein Gesetz, das die Nutztierhaltung unter „kulturellen Schutz“ stellt, könnte helfen. Die Petition gibt es unter: https://openpetition.de/!hahn.

Von Sylvia Telge