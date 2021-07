Fahrstuhl fürs Schloss Fallersleben: Entscheidung wieder verschoben

Fallersleben/ Sülfeld

Es war die 33. und vermutlich letzte Sitzung des amtierenden Ortsrates Fallersleben/Sülfeld, der sich kürzlich im großen Saal des Hoffmannhauses öffentlich treffen durfte. Einige brisante Themen sollten noch vor den Kommunalwahlen eine Entscheidung finden, andere könnten dem neugewählten Ortsrat als neuerliche Vorlagen auf den Tisch kommen. Eines allerdings ist sicher: Die konstituierende Sitzung im Herbst 2021 wird ohne Versammlungsleiterin Bärbel Weist(PUG) stattfinden.

„Deren“ - nach eigenen Worten - „Herzensangelegenheit“ ist nämlich wieder einmal verschoben worden. Die Fraktionen haben sich nicht einigen können, wie und wo die sogenannte Barrierefreiheit für das Schloss Fallersleben praktiziert werden soll. Für eine finale Entscheidung in der letzten Ratssitzung dürfte eine konkrete Stellungnahme des niedersächsischen Denkmalschutzes ausschlaggebend sei.

Fahrstuhl am Schloss: Ortsrat gebe peinliches Bild ab

Der von der PUG favorisierte Kabinenlift neben der vorderen steinernen Treppe könnte nach Auffassung von Geschäftsbereichsleiter Hochbau Dr. Christian Brinsa möglicherweise geringe Chancen haben, vom Denkmalschutz genehmigt zu werden. Für die SPD sprach Ralf Krüger zunächst von einem „peinlichen Bild“, das der Ortsrat in dieser Angelegenheit abgebe. Er zeigte sich allerdings kompromissbereit, beide Alternativen (Vordereingang oder Hof) zu prüfen. Wenngleich ihm die Aussage eines Statikers vorliege, dass der Kabinenlift neben der Treppe ohne entsprechende Gründung mit der Halterung von Führungsschienen offenbar nicht möglich sein. PUG-Fraktionssprecher Andreas Klaffehn erinnerte dagegen daran, dass wertvolle Balkeninschriften im Hof-Fachwerk durch den Kabinenlift erhalten blieben, die Kosten außerdem geringer seien. Auch CDU (André-Georg Schlichting) und Grüne (Ursula Mrongovius) sprachen sich für eine objektive Prüfung der Möglichkeiten aus. Jetzt muss der Rat entscheiden.

Sonnenschutz fürs Schulzentrum: „Die Lage ist extrem“

Dringend notwendig ist nach übereinstimmender Meinung im Ortsrat ein geeigneter Sonnenschutz für Klassenräume des Schulzentrums Fallersleben. Und man hat bereits Gehör gefunden in der Verwaltung. Dr. Brinsa versprach, die notwendige Maßnahme entgegen ursprünglicher Planungen um ein Jahr vorzuziehen. Will dennoch heißen: Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler auf der Südseite müssen noch mindestens bis 2023 unter starker Sonneneinstrahlung leiden. Ralf Krüger berichtete über eine Begehung, wo Schulleiter das Thema dringlich gemacht hätten. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist: „Die Lage ist tatsächlich extrem“, so gab sie Klagen von Eltern- und Schülervertretungen weiter. CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting erinnerte daran, dass man den Sonnenschutz eventuell bereits beim Bau des neuen Schulzentrums hätte einplanen müssen. „Schuld hat leider die politische Mehrheit“, entgegnete Bärbel Weist. Damals schien es offenbar notwendig gewesen zu sein, am Schulzentrum Fallersleben - hier unter anderem am Sonnenschutz - den Rotstift anzusetzen.

So etwas passiert nicht an der Grundschule Sülfeld. Wiederum Hochbauamtsleiter Dr. Brinsa konnte über den plangerechten aktuellen Verlauf von Neubau und Sanierung des bestehenden Schulgebäudes berichten. Brinsa hoffte, dass nicht problematische Materiallieferungen die gesetzten Fertigstellungstermine noch beeinflussen. Der Unterricht im Neubau könnte nach Vollendung aller Maßnahmen im Frühjahr 2022 beginnen, parallel dazu startet die Sanierung des bestehenden Gebäudes. Zukunftsweisend seien beispielsweise die Photovoltaikanlagen. Auf Nachfrage aus dem Ortsrat betonte Brinsa, dass Lüftungsanlagen durch den Luftaustausch für eine Verminderung von CO2 sorgten, spezielle zusätzliche Filteranlagen somit nicht notwendig seien

Von Burkhard Heuer