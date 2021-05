Fahrstuhl fürs Fallersleber Schloss: PUG fordert einen Kabinenlift

Fallersleben

Ein Kabinenlift für das Fallersleber Schloss – das fordert jetzt die PUG. Vor über zehn Jahren begann die Diskussion über einen barrierefreien Zugang, dann verschwand das Thema in der Versenkung. Pünktlich zum Wahlkampf taucht es wieder auf. Sämtliche Parteien meldeten sich mit Fahrstuhl-Varianten zu Wort. Auch die PUG. Doch ihr Kabinenlift werde gar nicht diskutiert, wundert sich Vorsitzender Andreas Klaffehn.

Nicht von den anderen Fraktionen, auch die Verwaltung prüfe ihn nicht. Die Stadt habe lediglich mitgeteilt, dass solch ein Kabinenlift „aus denkmalfachlicher Sicht abzulehnen“ sei. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege habe „die Errichtung eines vertikalen Außenaufzugs zur Erschließung aller Geschosse“ bereits im Oktober 2011 ausgeschlossen.

Der Denkmalschutz soll prüfen

2011 gab es aber noch gar nicht den Vorschlag für einen Kabinenlift, sagt Klaffehn. Deshalb fragt er sich: „Glaubt die Stadt, dass es für den Kabinenlift keine Genehmigung vom Denkmalschutz gibt oder hat der Denkmalschutz unseren Vorschlag geprüft und abgelehnt?“ Das würde er gern wissen. Die Stellungnahme des Denkmalschutzes sollte die Verwaltung dann im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld mitteilen.

Die PUG sieht gute Chancen für den Kabinenlift. Es sei ein „Aufzug ohne Schacht“, der alle Etagen barrierefrei erreiche, erklärt Klaffehn. Die Erschließung solle von der Treppenseite (Westseite) erfolgen. Bauliche Eingriffe am historischen Gebäude seien fast nicht nötig. „Ein Eingriff in die Tiefe ist nahezu nicht erforderlich.“ Ein Durchbruch durch die Wand des Schloss-Untergeschosses sei auch nicht nötig.

Der Kabinenlift ist fast „unsichtbar“

Befinde sich der Lift auf dem Boden, sei er „nahezu unsichtbar“. Wenig sichtbar seien außerdem die Laufschienen des Liftes: Färbe man sie in dem Farbton der Fassaden-Balken, störe der Aufzug nicht die Optik des Schlosses. Die Optik war in der Vergangenheit immer ein Streitthema, wenn es um einen Fahrstuhl ging. Auch beim Denkmalschutz.

Ein Innenaufzug würde die Gesamterscheinung des Schlosses am wenigsten stören. Auch er wurde diskutiert, doch der Denkmalschutz erteilte der Innenvariante eine klare Absage – klagte deshalb sogar vor Gericht und bekam Recht. Deshalb ist diese Variante vom Tisch.

Keine Reaktion auf den Kabinenlift

Als das Fahrstuhl jetzt wieder in der politischen Debatte auftauchte, suchten die Parteien nach Lösungen. Auch die PUG. Sie habe viel recherchiert – und fand den Kabinenlift. Den Vorschlag schickte Andreas Klaffehn Mitte März an die Verwaltung und an sämtliche Fraktionen. Unverständlicherweise habe es keine Reaktion darauf gegeben, moniert Klaffehn.

Die Verwaltung favorisiert eine Außen-Aufzugvariante im Schlosshof, rechts neben dem Turm. Die PUG lehnt sie ab. Die außen-Variante ist zwar denkmalrechtlich in Ordnung. „Diese Variante stößt jedoch in der Bürgerschaft aus ästhetischen Gründen auf wenig Gegenliebe“, so der PUG-Vorsitzende. Es sei aber wichtig, eine Fahrstuhl-Lösung zu finden, die die Bürger akzeptieren.

Von Sylvia Telge