Fahrstuhl am Fallersleber Schloss: Kabinenlift als Alternative?

Fallersleben

Das Thema beschäftigt Rat und Ortsrat Fallersleben seit mittlerweile einem geschlagenen Jahrzehnt und soll jetzt offenbar abgeschlossen werden: Es geht um den barrierefreien Zugang zu nahezu allen Räumlichkeiten des Schlosses Fallersleben, eventuell durch einen Außenlift. Und daran entzünden sich seit Jahren die Debatten.

Die Mehrheitsfraktion der PUG im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld sträubt sich vehement dagegen, die Einrichtung im sogenannten Schlosshof zu installierten. Just dort, wo der markante Rundturm und die wertvollen Balkeninschriften das besondere Gesamtbild ausmachen. „Der Hof ist zudem Schauplatz wichtiger Veranstaltungen und in regelmäßigen Abständen Austragungssort von Festen und anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen“, sagte PUG-Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn am Dienstag bei einem Ortsratstermin am Schloss. Da ginge durch den Lift viel vom Flair verloren.

PUG-Ratsherr Roman Dettmann über die Vorteile eines Kabinenlifts am Schloss Fallersleben. Quelle: Roland Hermstein

Spezialfirma aus Sachsen-Anhalt erkundete die Möglichkeit eines neuartigen Kabinenlifts

Aus besonderem Anlass waren hier neben Klaffehn auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, Stellvertreter Roman Dettmann und aktuelle sowie potenzielle künftige Ortsratsmitglieder (alle PUG) erschienen, um eine Alternative an der Vorderfront neben der steinernen Eingangstreppe zu erörtern. Von der Spezialfirma „Sachsenanhalt-Lifte“ in Groß Rosenburg waren auf Einladung der Unabhängigen Geschäftsleiter Philipp Heinrichs und Vertriebsingenieur Christian Eckner gekommen, um die Möglichkeit eines neuartigen Kabinenlifts zu erkunden, der dezent beide Stockwerke erreicht und relativ gut umsetzbare Zugänge zu den Räumlichkeiten ermöglicht. Der Lift läuft auf Schienen die Fassade hinauf und wird durch einen kräftigen Motor betrieben. Mit einer Grundfläche von 125 mal 125 Zentimetern kann er problemlos von einer Person im herkömmlichen Rollstuhl oder am Rollator sowie einer Begleitperson genutzt werden. In herkömmlicher Ausstattung würden sich die Kosten für den installierten Kabinenlift nach Schätzungen des Geschäftsleiters zwischen 40 und 50 000 Euro bewegen.

„Wir gehen mit einer echten Alternative in den Ortsrat und schließlich in den Rat der Stadt, wo das Thema barrierefreier Zugang nebst Inklusion wieder auf der Tagesordnung steht“, gab sich Fraktionsvorsitzender Klaffehn einigermaßen zuversichtlich. Allerdings wisse man nicht, was beispielsweise der Denkmalschutz von dem Vorhaben halte.

Lift im Innenhof: „Da geht eindeutig zu viel wertvolle Substanz verloren“

Ein wenig zurückhaltender gab sich Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, wenngleich sie zum Abschluss ihrer politischen Arbeit für Fallersleben und Wolfsburg natürlich gern gesehen hätte, wenn ihre Herzensangelegenheit zu einem guten Ende gebracht werden könnte. Weist erinnert sich allerdings daran, dass der Kabinenlift an der Vorderfront schon mal debattiert wurde und damals in der Wolfsburger Verwaltung keine Gegenliebe gefunden habe. Grundsätzlich bleibt die langjährige Ortsbürgermeisterin bei der Ablehnung des Lifts auf der Hofseite. „Da geht eindeutig zu viel wertvolle Substanz verloren“, befürchtet sie.

Rat entscheidet am 14. Juli Seit mehr als zehn Jahren zerbricht man sich den Kopf über den barrierefreien Zugang zum Schloss Fallersleben, jetzt soll das Vorhaben offensichtlich noch in dieser Legislaturperiode unter Dach und Fach gebracht werden. Obwohl die Tagesordnungen in den amtlichen digitalen Ankündigungen der Stadt bisher noch nicht veröffentlicht worden sind, geht man mittlerweile in politischen Kreisen davon aus, dass am 23. Juni der Außenlift zum Schloss im Kulturausschuss und am 26. Juni im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld behandelt wird, ehe am 14. Juli der Rat in seiner letzten Sitzung eine endgültige Entscheidung fällt. Ob bis dahin die angestrebte Alternativlösung der PUG überhaupt noch sachdienlich erörtert werden kann, gilt als unwahrscheinlich. Die Fallersleber/Sülfelder Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) jedenfalls kann diese ebenso plötzliche wie überraschende Eile nicht nachvollziehen. Auch PUG-Fraktionsgeschäftsführer und Ratsmitglied Detlef Barth hätte kein Problem damit gehabt, das Thema in der kommenden Legislaturperiode erneut mit gebotener Sorgfalt zu behandeln. Alle Vorzeichen deuten allerdings nun darauf hin, dass eine Alternative nicht zum Zuge kommt und der Außenlift im Hof des Schlosses trotz vielfacher Bedenken die erforderliche Mehrheit im Rat finden dürfte.

Eine Besichtigung der Räumlichkeiten erbrachte übrigens das Ergebnis, dass die Zugänge vom Lift der Frontseite zu den Räumen technisch relativ problemlos gestaltet werden können. Wertvolles Ständerwerk muss offenbar in keiner der Etagen angetastet werden.

Von Burkhard Heuer