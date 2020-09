Expleo eröffnet Standort: Bis zu 500 neue Arbeitsplätze in Fallersleben

Fallersleben

Mit Expleo hat ein weiteres großes Unternehmen aus dem Bereich Ingenieursdienstleistungen und Digitalisierung einen Standort in Wolfsburg eröffnet. In dem Neubau in der Hafenstraße 3A in Fallersleben entwickelt und testet Expleo seit Anfang August Software- und Elektroniksysteme für automobile Anwendungen. Bis zu 500 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Das ist Expleo Expleo bietet ein Angebot an integrierten Engineering-, Qualitäts- und Strategieberatungsleistungen für die digitale Transformation und versteht sich als Digitalisierungs-Partner in allen technologieintensiven Branchen. Am Standort Wolfsburg steht dabei vor allem die Autoindustrie im Fokus. Weltweit sind 15000 Mitarbeiter bei Expleo beschäftigt. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern tätig und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro.

In unmittelbarer Nähe zu Universitäten und Einrichtungen des VW-Konzerns wird der Standort mit 3 500 Quadratmeter Entwicklungsflächen, Prototypenwerkstatt und Hochvoltlabor die Rolle eines digitalen Entwicklungshubs einnehmen. Von hier aus werden Automotive-Teams bei den Kunden sowie weitere nationale wie internationale Expleo Standorte koordiniert und vernetzt.

Expleo arbeitet an Zukunftstechnologien für die Auto-Industrie

„In Wolfsburg haben wir einen Standort der nächsten Generation eröffnet. Mit agilen Methoden und moderner Organisation vernetzen wir die Projektarbeit von Expleo Automotive-Teams für elektronik- und softwarezentrierte Lösungen in aller Welt. Vor Ort werden im ersten Schritt 150 und später bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Dadurch können wir hohe Expertise und zusätzliche Entwicklungs- und Testkapazitäten anbieten“, so Marcus Ganguin, seit Juli 2020 neuer Geschäftsführer Expleo Automotive & Transportation Deutschland.

Das Expleo Technologienzentrum in Wolfsburg arbeitet dazu im Verbund mit den Standorten Stuttgart, Ingolstadt und Berlin sowie mit europäischen und globalen Exzellenzzentren in Indien, Rumänien und Ägypten. Schwerpunkte der Expleo Ingenieure in Wolfsburg sind Entwicklungs- und Testaufgaben in den Bereichen Fahrerassistenz (ADAS), E-Mobility, Infotainment und Connectivity (Mobile Onlinedienste inkl. Backend), Softwareentwicklung sowie Total Quality Assurance (TQA).

