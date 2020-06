Erweiterung: Grundschule Sülfeld erhält Gelände der Kirche

Sülfeld

Ihrem Ärger über starke Verkehrsbelastungen und die Belästigung durch schnell fahrende Fahrzeuge haben am Dienstag Anwohner des „Großen Winkel“ in Sülfeld Luft gemacht. In der Einwohnerfragestunde des Ortsrates Fallersleben-Sülfeld beklagten sie, dass speziell jüngere Verkehrsteilnehmer sich oftmals nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit in der 30er-Zone hielten.

„Und wenn sie angesprochen werden“, so berichteten die Anliegerinnen Therese Protze, Heidrun Madsack und Luisa Schlaberg, „dann haben sie für unsere Argumente teilweise nur ein Grinsen übrig.“ Ziel der jungen Verkehrsteilnehmer sei zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten offenbar der nahe Jugendort am Spielplatz, an dem sich die Gruppen träfen.

Anzeige

Spontane Ratschläge aus dem Ortsratsrund halfen da am Dienstag nicht weiter. Man habe bereits mehrfach die Polizei informiert, aber auch versucht, die Kennzeichen zu registrieren. „Die sind einfach viel zu schnell wieder weg“, erklärten die Anliegerinnen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wegen der Baumaßnahme fällt ein bisheriger Spielplatz der Schule weg

Viel erfreulicher war ein anderes Thema, das den Ortsteil Sülfeld betraf. So berichteten Tanja Düring aus dem Geschäftsbereich Schule und Schulleiter Rüdiger Golz über den Sachstand der Erweiterung der Grundschule Sülfeld. Weil wegen der Baumaßnahme ein bisheriger Spielplatz fortfällt, freut man sich, dass die benachbarte evangelische Markus-Kirchengemeinde der Schule ein Ersatzareal zur Pacht zur Verfügung stellt. „Die Bepflanzung ist bereits vorgenommen worden“, sagte Tanja Düring. Schulleiter Golz dankte der Kirchengemeinde.

Lesen Sie auch: Schulanmeldungen: Losverfahren an drei Wolfsburger Gymnasien

Golz nannte beeindruckende Zahlen über die Schülerentwicklung im expandierenden Ortsteil Sülfeld So habe sich die Zahl der Schulkinder in der Zeit von 2015 bis 2019/20 von 99 auf 145 gesteigert. Bereits zuvor hatte Sascha Ehrhoff für die Verwaltung mitgeteilt, dass coronabedingt der ursprünglich geplante Baustart der Schulerweiterung vom Sommer auf den Herbst dieses Jahres verschoben werden musste.

Schotterparkplatz am Sportplatz Sülfeld befestigen

In einem gemeinsamen Ortsratsantrag sprachen sich PUG, SPD, CDU und Grüne dafür aus, den bisherigen Schotterparkplatz am Sportplatz Sülfeld zu befestigen. Dies müsse auch in Hinblick auf die Schulerweiterung erfolgen . Viele Eltern brächten mit Pkw ihre Kinder zur Schule und sorgten dadurch zu erheblichen Engpässen und Rangiermanövern auf der Wettmershagener Straße (L 321). Ein gepflasterter beziehungsweise befestigter Parkplatz würde diese Situation entschärfen. Von hier besteht eine direkte Verbindung zum Schulgelände.

Von Burkhard Heuer