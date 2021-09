In Vorsfelde ist der Grundstein für die neue Petrus-Kita gelegt, in Heiligendorf können die Planungen für die Bauernhof-Kita beginnen – in vielen Wolfsburger Ortsteilen ist die Schaffung von Kita-Plätzen aktuell ein Thema. Beim Termin in Heiligendorf hat die Stadt erklärt, worauf momentan der Fokus liegt.