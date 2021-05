Eröffnung am 1. Juli: Das ist der neue Rewe-Markt in Fallersleben

Wolfsburg

Bald können die Kunden wieder im Rewe-Markt in Fallersleben einkaufen. Am 1. Juli eröffnet der 1293 Quadratmeter große Laden an der Berliner Straße. Markt-Leiterin Peggy Manella führte die WAZ über die Baustelle.

Der Parkplatz ist noch nicht fertig gepflastert und auch das Geschäft ist bis auf einige große schwarze Regale fast leer. Doch das Konzept lässt sich bereits erahnen: Hinter dem Eingang beginnt die Obst- und Gemüseabteilung, ein Stück weiter stehen Kühlregale, noch in Folie gekleidet. Später werden dort Käse, Joghurt und Wurst angeboten und im Back-Shop gibt es süße und deftige Leckereien.

Der Rewe-Markt in Fallersleben bietet regionale Waren an

Dazwischen liegt die zehn Meter lange Bedientheke, an der Fleisch-, Wurst- und Käsespezialitäten angeboten werden. „Unsere Kunden sind Theken-Fans, daher können sie sich auf eine größere Auswahl freuen“, sagt Manella. Die Theke ist noch nicht aufgebaut, bisher sind nur die Fliesen an der Wand. Ähnlich sieht es in der „Schnippelküche“ aus. In dem Raum werden die frischen Zutaten für die Salat-Bar geschnitten und Früchte zubereitet.

So sieht es auf der Baustelle im Rewe-Markt aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Der Rewe-Markt in Fallersleben wurde abgerissen und neu gebaut. Die Marktleiterin Peggy Manella zeigte der WAZ die Baustelle.

Die Warenannahme befindet sich zwar nahe der Wohnhäuser, aber vor Lärmbelästigung sollte niemand Angst haben. „Die Wände sind viermal schallisoliert, damit wir keine Anwohner stören“, betont Manella. Laut Rewe werden rund 15 000 Produkte in dem Supermarkt angeboten, darunter zahlreiche regionale Waren wie Honig, Marmelade und Kaffee. Zudem eröffnet im Vorkassen-Bereich die Bäckerei „Leifert“ eine Filiale mit 14 Sitzgelegenheiten, die auch am Sonntag öffnen kann.

Zahlen, Daten und Fakten Der Rewe-Markt in Fallersleben war vorher rund 800 Quadratmeter groß, der Neubau umfasst 1293 Quadratmeter. Marktleiterin Peggy Manella freut sich mit ihren 30 Mitarbeitern auf die Eröffnung in der Berliner Straße 1. Vor dem Gebäude stehen 40 Parkplätze zur Verfügung. Der Markt in Fallersleben hat von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Wolfsburger Kunden freuen sich auf die Eröffnung am 1. Juli

Das alte Gebäude des Rewe-Markts wurde Anfang 2020 abgerissen. Ursprünglich war die Eröffnung für Herbst geplant, doch die Baugenehmigung verzögerte sich, deshalb wird der Markt nun am 1. Juli eröffnet. Laut Manella hat der Markt viele Stammkunden, die den ersten Einkaufstag herbei sehnen. „Manche verfolgen auch den Neubau und fragen nach, wann sie wieder einkaufen können“, erzählt die 35-Jährige.

Manella leitet momentan den Rewe-Markt in der City-Galerie und betont, dass viele Wolfsburger den Abholservice bei den anderen Märkten nützen würden. Daher bietet auch der Markt in Fallersleben dieses Angebot an. Dabei werden die Produkte online bestellt und der fertig gepackte Einkauf kann dann abgeholt werden. „Auch nach Corona wird der Abholservice ein großes Thema bei den Kunden sein“, so Manella.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig