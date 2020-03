Endlich vereint: Storchen-Weibchen in Fallersleben angekommen

Fallersleben

Kindersegen gewünscht! Bereits im Februar landete der männliche Weißstorch in Fallersleben, jetzt wurde auch die Storchen-Dame gesichtet. Nun hoffen die Bürger der Hoffmannstadt auf Nachwuchs.

Bei den Störchen ist es üblich, dass das männliche Tier zuerst ankommt und das Nest vorbereitet. Und an die Regel hat sich auch das Paar in Fallersleben gehalten. Im letzten Frühjahr haben die Störche ihr Nest in der Bahnhofstraße aufgebaut.

Weißstörche sind noch alleine

Doch auf den Nachwuchs wurde vergeblich gewartet, das Paar ist alleine geblieben. Deshalb warten viele Bürger sehnsüchtig auf Storchen-Babys. „Die meisten Fallersleber sind ganz aufgeregt und haben den beiden Störchen schon Namen gegeben“, erzählt Ortsrat André-Georg Schlichting.

Schlichting selber habe die beiden Störche noch nie zusammen gesehen, dabei schaut er ganz genau hin. „Immer wenn ich in der Nähe bin, gucke ich Richtung Dach. Doch bisher hatte ich noch kein Glück“, sagt er.

Fallersleben wartet auf Jungtiere

Im Durchschnitt legen Weißstörche drei bis fünf Eier, aus denen meist zwei Jungtiere hervorgehen. 2018 war ein super Storchen-Jahr in Niedersachsen: Gute Wetterbedingungen und ein großes Nahrungsangebot ließen fast 1000 Paare brüten. Es bleibt spannend, wie das Jahr für die Weißstörche in Fallersleben wird.

Lesen Sie auch:

Von Ann Kathrin Wucherpfennig