Heiligendorf

Der Favorit steht schon fest: Bei der Eröffnung des neuen Spielplatzes im Hasenmorgen stürzten sich die Heiligendorfer Kinder vor allem auf die Greifseilbahn. Aber auch die anderen neuen Geräte sorgten für Spaß bei den Kiddies und Zufriedenheit unter den Politikern.

Bei der Greifseilbahn hält man sich an einer Art Laufkatze fest und rauscht damit eine Metallstange entlang – bis die Fahrt abrupt an einem Gummi-Stopper endet. „Da knallt man am Ende voll gegen!“, freute sich Marcus Kadner – und kraxelte sofort wieder auf den Startturm, um dieses Mal einen Absprung am Ende der Fahrt zu versuchen.

Schaukeln, Stangenrutschbahn, Kletterturm: Die Kinder, die sich gleich am Freitag auf die neuen Spielgeräte stürzten, hatten viel zu entdecken.

Etwas gedämpfter äußerte sich die Freude der anwesenden Politiker. „Das, was wir hier sehen, ist wirklich schön geworden“, erklärte Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration zufrieden. Auch Ortsbürgermeister Marco Meiners sagte: „Ich freue mich im Namen der Kinder, dass das, was lange währte, nun endlich gut wird.“

Geplant wurde der Spielplatz bereits seit 2020, zuletzt hatte sich die Eröffnung verzögert, weil eines der Geräte noch einmal nachgerüstet werden musste. Er verstehe den „Ärger der Anwohner“, versicherte Meiners.

Von Ärger war am Freitag aber nichts mehr zu spüren, die Freude überwog deutlich. Die Kinder hatten im Vorfeld schon mitgewirkt, denn die Stadt hatte sie digital über die gewünschten Geräte abstimmen lassen. Rund 50 Kinder machten mit und wünschten sich neben der Greifseilbahn eine Dreifach-Schaukel, einen Doppel-Kletterturm mit zwei Rutschen und einige Reckstangen. Außerdem stehen ein Streetballständer und eine Tischtennisplatte bereit.

Unerschrocken: Eigentlich ist der Spielplatz nicht für Kleinkinder gedacht – Arthur Kadner (2) ließ sich davon aber nicht abhalten. Quelle: Britta Schulze

Der Spielplatz ist in erster Linie für größere Kinder konzipiert. Die ganz Kleinen wurden weder mit in die Befragung einbezogen, noch gibt es für sie Schaukeltiere, eigene Sandkästen, Minirutschen oder Babysitze in den Schaukeln. Der zweijährige Arthur Kadner freilich ließ sich davon nicht abhalten: Unbeirrt erklomm er den hohen Kletterturm und wagte sich auf die größere der beiden Rutschen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Spielplatz.

Bei der offiziellen Eröffnung überwog noch der Anteil der Erwachsenen. Doch für die Kinder soll es noch eine zünftige Einweihungsparty geben, versprach Ortsbürgermeister Meiners. Termin und Einzelheiten werden noch bekanntgegeben.

Von Frederike Müller