Fallersleben/ Sülfeld

Für ungläubiges Staunen und viele Nachfragen hat bei den Fallerslebern die Info gesorgt, dass das renommierte „Hotel Ludwig im Park “ nebst dem Nobelrestaurant „La Fontaine“ zum Jahresende 2021 seine Türen geschlossen hat. Wie Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting (CDU) dazu in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Fallersleben-Sülfeld kundtat, sei auch er mehrfach angesprochen worden.

Hotel Ludwig: Gastronomie, Altenheim oder Mehrgenerationenhaus?

Unter anderem sei vorgeschlagen worden, die Immobilie – sollte es keine Verwendung mehr für Gastronomie oder Hotellerie geben – zu einem Altersheim oder Mehrgenerationenhaus umzunutzen. Schlichting habe diese Idee zum Anlass genommen, sich mit dem Inhaber des markanten Gebäudes in Verbindung zu setzen, um Gespräche zur weiteren Verwendung zu führen. „Ein erster Austausch hat bereits stattgefunden“, sagte der Ortsbürgermeister.

Das Hotel samt Restaurant schlossen Ende des Jahres – die Corona-Pandemie und Personalmangel zwangen die Besitzerfamilie dazu.

50 Jahre Eingemeindung: Vereine in Fallersleben werden eingebunden

Derweil laufen bereits die Vorbereitungen zu einem denkwürdigen Ereignis. Am 1. Juli feiert man 50 Jahre Eingemeindung von Städten und Gemeinden aus den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn nach Wolfsburg. Auch für die Bewohner der Orte Fallersleben und Sülfeld soll es dazu Aktionen oder Feiern geben. In die Vorbereitungen sollten, so Schlichting, einige Vertreter aus Vereine und Verbänden sowie die Ortsheimatpflegerinnen aus Fallersleben und Sülfeld eingebunden werden, die er zu einem ersten Treffen eingeladen habe. Der Ortsbürgermeister lädt zur Mitarbeit auch speziell weitere Mitglieder des Ortsrates ein.

Sülfeld: Wann wird der Anschluss für Glasfaser gelegt?

In Sülfeld blicken die potenziellen Nutzer in diesen Wochen gespannt auf die weitere Entwicklung in Sachen Glasfaseranschluss. Auf Wunsch des Ortsrates waren Projektmanager Stefan von Minden von der Deutschen Glasfaser, Projektleiter Achim Heße vom Baupartner und der zuständige Bauleiter Dennis Scheffler der Ortsratssitzung digital zugeschaltet. Projektmanager von Minden kündigte an, dass bereits im Februar die Hausbegehungen durch Vertreter der Deutschen Glasfaser geplant seien. Mit den angemeldeten Kunden werden dabei Anschlussmöglichkeiten und das weitere Verfahren erörtert.

Straßensperrungen werden notwendig: Im Februar will die Deutsche Glasfaser mit Anwohnenden in Sülfeld konkret über den Anschluss ans Netz sprechen. Quelle: Mark Bode

Ein Teil der notwendigen Leitung werde nach Worten des Projektleiters in offener Bauweise verlegt, so dass auch Straßensperrungen notwendig würden. Dies betreffe unter anderem den Forstweg, der dann ausschließlich noch für Einsatzfahrzeuge befahrbar sei.

Von Burkhard Heuer