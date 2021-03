In den letzten Wochen haben es Täter gezielt auf Kleingartenvereine in Wolfsburg abgesehen. In vielen Fällen ist der angerichtete Schaden deutlich höher als die Beute. In der Nacht zu Donnerstag brachen die Ganoven in etliche Lauben der Anlage Fallersleben-Ost ein. Die Polizei ermittelt.