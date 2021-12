Mörse

Es ist nicht der erste Einbruch in ihren Laden, aber so etwas hat Kiosk-Betreiberin Karin Marzog noch nicht erlebt: Unbekannte sind über das Dach in das Geschäft am Feldscheunenweg in Mörse eingebrochen und haben einen Tresor aufgebrochen.

Als sie die Tür ihres Ladens aufschloss, schien alles wie immer, erst drinnen entdeckte sie den Schaden. „Schrecklich, so etwas“, sagt die Kiosk-Betreiberin. „Das war ein Schock, weil ich damit nicht gerechnet habe.“ Was sie rätseln lässt: Allzu groß war das Loch im Dach nicht. „Das muss ein sehr schlanker und sportlicher Mensch gewesen sein.“ Es sei der dritte Einbruch in das Geschäft – allerdings sei es in den vergangenen Jahren ruhig gewesen.

Bargeld und Briefmarken aus Tresor erbeutet

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf einen vier- bis fünfstelligen Bereich. Schwacher Trost: Ihren Laden konnte sie trotzdem öffnen. Doch nun hat sie nicht nur wegen des Weihnachtsgeschäfts viel zu tun – in dem Kiosk befindet sich auch eine Post-Filiale – sondern muss nebenher viel Papierkram erledigen und Telefonate führen, um den Schaden zu regeln.

Laut Polizei gelangten die Kriminellen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen über die Rückseite des Gebäudes auf das Dach und nahmen dann gewaltsam die Dacheindeckung auseinander. Durch das Loch stiegen sie in den Kiosk, brachen dort einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe sowie Briefmarken. „Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens und flüchteten in unbekannte Richtung“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Polizei sucht Zeugen

Die Tatzeit liegt zwischen 18.20 Uhr am Dienstag und 6.55 Uhr am Mittwoch. Die Polizei Wolfsburg hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge bemerkt haben und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat unter Tel. 05361-46460.

Von Christian Opel