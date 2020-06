Heiligendorf

Vermutlich auf der Suche nach Bargeld sind Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in eine Bäckerei und eine Gärtnerei in Heiligendorf eingestiegen. In beiden Fällen brachen die Täter eine Tür auf und gelangten so in die Geschäftsräume am Steinweg. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Bisher liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Daher hoffen die Beamten der Polizei Fallersleben auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten. Zeugen sollen sich unter Telefon (0 53 62) 94 74 10 melden.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der Redaktion