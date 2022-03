Fallersleben

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in ein Haus an der Forstlandstraße in Fallersleben eingebrochen.

Laut Polizei stiegen die Täter zwischen 22 und 7 Uhr über eine Mauer auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Sie brachen ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und kletterten hinein. Die Einbrecher durchsuchten die Möbel in sämtlichen Räumen und flüchteten. Was sie genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Schaden ist, wird noch ermittelt.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Nachbarn oder Passanten auf verdächtige Personen an die Polizeistation in Fallersleben oder unter Tel. 05361-46460.