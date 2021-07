Ein Garten für Kinder: Der Aktivspielplatz Fallersleben macht’s vor

Fallersleben

Erde an den Füßen, Erdbeersaft am Kinn, glückliches Funkeln in den Augen: Für Kinder bietet ein Garten viel Abwechslung, Spaß und Lernpotenzial. Wer sich zu Hause einen kinderfreundlichen Garten anlegen will, kann sich beim Aktivspielplatz Fallersleben zahllose Anregungen holen. Die Ideen, die das Team hier umsetzt, sind nicht nur kreativer, sondern ist meist auch günstiger, als eine der üblichen Schaukel-Rusch-Kombis aus dem Baumarkt aufzustellen. Die WAZ hat sich vor Ort umgesehen und die besten Tipps für einen kreativen „Kindergarten“ gesammelt.

Einfache Materialien kreativ nutzen: Anstelle von gekauften Schaukeln hängt beim Aktivspielplatz eine „Affenschaukel“ im Baum. Die Mitarbeiter des Fördervereins haben einfach ein sehr starkes Tau in Schlaufen um die stärkeren Äste gehängt – nun sind die Schlaufen schon seit Jahren der Dauerrenner bei den Kindern. Vor einem Wasserhahn legen die Kinder mit Brettern und simplen Kanal-Rohren Wasserbahnen, die sich immer wieder umbauen lassen.

Das Weiden-Tipi: Aus verflochtenen Weidenzweigen entsteht ein grünes Zelt. Quelle: Roland Hermstein

Und ein Tipi zum Spielen und Verstecken besteht aus nichts als Weidenzweigen: Dafür schneidet man im Frühling die Triebe einer Weide ab und steckt sie kreisförmig in die Erde, wobei man einen Abschnitt als Eingang freilässt. „Am besten funktioniert es, wenn man die Zweige gar nicht erst in Wasser anwurzeln lässt, sondern sofort in den Boden pflanzt“, weiß Ricarda Seebohm, die den Aktivspielplatz leitet. Dann heißt es ordentlich festtreten und wässern – und wenn die Triebe sprießen, die oberen Äste miteinander verflechten. So entsteht ein ganz natürliches Spielzelt, das sich außerdem optisch wunderbar in jeden Garten einfügt.

Mit den Elementen arbeiten: Auf dem Aktivspielplatz dürfen die Kinder sich dreckig machen und mit Sand, Erde und Wasser spielen, so viel sie mögen. Die Betreiber haben sogar schon eigenhändig ein Schlammbad für die Kleinen organisiert und in einem Planschbecken Lehm und Wasser zu einer herrlichen Pampe zum Baden und Spielen gemischt: „Das ist für die Kinder ein Riesenspaß und außerdem gut für die Haut“, sagt Seebohm.

Sogar Feuer kann gut zum Einsatz kommen, meint die Spielplatzleiterin. Flammen und Funken üben auf viele Kinder eine große Faszination aus. Mit einer Feuertonne lässt sich nicht nur Stockbrot backen, sondern auch herausfinden, wie man ein Feuer überhaupt entzündet, in Gang hält und wieder löscht. „Besser, die Kinder beschäftigen sich unter Aufsicht mit dem Thema, als wenn sie im Jugendalter kokeln und zündeln“, sagt Seebohm. „In Berlin gab es sogar Feuer-Workshops für Kinder, um die Zahl der Wohnungsbrände zu mindern.“

Ideen für den Balkon Wer keinen eigenen großen Garten hat, kann fast alle Tipps auch auf dem Balkon umsetzen. Dafür gibt es zum Beispiel besonders kleine Sandkisten, und statt eines Planschbeckens tut’s auch ein Baukübel. Erdbeeren, Salat, Kohlrabi und vieles andere lässt sich auch in Blumenkästen anpflanzen. Und Platz für ein Windspiel ist ohnehin überall.

Selbst gärtnern lassen: Die Kinder entwickeln große Freude beim Pflanzenanbau, erklärt Monika Kramer, die beim Aktivspielplatz fürs Gärtnern zuständig ist. Beliebt sind natürlich vor allem Pflanzen, die man direkt naschen kann, wie Himbeeren, Erdbeeren und Erbsen, aber auch Schnittlauch, Fenchel, Pfefferminze und Zitronenmelisse. Im Herbst werden die eigenen Kürbisse ausgehöhlt, die Kinder buddeln voller Spannung die selbst gesetzten Kartoffeln aus und suchen nach besonders interessanten Knollenformen. „Das ist wie Goldgraben“, beschreibt Kramer.

Mitmachen: Elternverein nimmt noch Mitglieder auf Wer noch mehr Zeit auf dem Aktivspielplatz verbringen will, kann das als Ehrenamtlicher tun: Am Wochenende Planken streichen fürs „Piratenschiff“, während die Kinder Kaninchen füttern, und am Ende mit der ganzen Familie Stockbrot backen? Das geht, wenn man aktives Mitglied im Förderverein wird. Spaß haben, Gutes tun und Freunde finden geht auf diesem Weg für nur 15 Euro im Jahr. Auch passive Mitgliedschaften sind natürlich möglich. Interessierte können sich per Mail an elternverein-aktivspielplatz@gmx.de melden.

Die Natur entdecken: Insektenhotels und Vogelhäuschen kann man selbst bauen, aber auch das Aufhängen von gekauften Kästen verspricht Vergnügen. Als stolze „Nistkastenvermieter“ können Kinder beobachten, wer einzieht. Mit etwas Glück sind sogar brütende Vögel dabei. Und wer stolzer Besitzer eines Insektenglases mit Lupe ist, kann auch das kleine Krabbelgetier näher kennenlernen und Berührungsängste abbauen. Das sei auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen das Insektensterben, meint Seebohm: „Nur was man liebt und schätzt, schützt man auch.“

Öffnungszeiten und Corona-Regeln Der Aktivspielplatz öffnet aktuell montags bis freitags von 14 bis 17.45 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Kinder in diesem Alter können ohne Anmeldung den Spielplatz besuchen. Aktuell gelten folgende Corona-Regeln: Bei Betreten des Außengeländes müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Die Spielgeräte und Toiletten werden einmal täglich desinfiziert. Zeitgleich dürfen maximal 20 Besuchende das Außengelände nutzen. Bei großem Andrang wird ein Besucherwechsel um 16 Uhr eingeleitet. Bei einem Inzidenzwert unter 35 müssen keine Masken getragen und kein Abstand auf dem Außengelände eingehalten werden. Dennoch sollte ein Mund- Nasenschutz dabei sein, denn beim Betreten der Tierställe und Toiletten muss weiterhin eine Maske getragen werden. Das Funktionshaus ist weiterhin geschlossen.

Mitgestalten lassen: Besonders wohl fühlen Kinder sich im Garten, wenn sie ihn mitgestalten können. Auf dem Aktivspielplatz haben sie Zäune bemalen dürfen und sich in Zement-Bildern mit Hand- und Blätterabdrücken verewigt.

Erstaunlich dekorativ sind auch kleine selbstgebastelte Windspiele aus nichts als Schnur und einigen Fundstücken wie Hölzchen oder interessant geformten Steinen.

Von Frederike Müller