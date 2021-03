Ehmen

Wie kam es, dass das Wolfsburger Veterinäramt in Hühnereiern aus Ehmen erhöhte Mengen an Polychlorierten Biphenylen (PCB) festgestellt hat? Eine Frage, auf die die Stadt noch nicht wirklich eine abschließende Antwort hat. Denn Untersuchungen und deren Auswertung laufen.

Eins kann sie aber sagen: Durch Ausschlussuntersuchungen sei klar, dass „die eingesetzten Futtermittel und das Beschäftigungsmaterial frei von einer Kontamination waren“, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt. Es laufen weitere Untersuchungen, um die Ursache für die konterminierten Eier zu finden. Deren Laborergebnisse dauern an, so Elke Wichmann. Außerdem sei eine Nachuntersuchung der Hühnereier und der Hühner geplant.

Das Veterinäramt nimmt von allen Lebensmittelbetrieben regelmäßig Proben. Die werden dann auf verschiedene Parameter untersucht, zum Beispiel mikrobiologisch auf Salmonellen und andere Krankheitserreger, aber auch auf chemische Verunreinigungsstoffe wie PCB.

Ende Februar hatten die Experten eine Belastung mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) in Hühnereiern aus Ehmen festgestellt. Da der gesetzliche Höchstgehalt überschritten war, untersagte das Amt der betroffenen Hühnerhaltung Lindner daraufhin den Verkauf. Die vorgefundene Konzentration sei aber nicht akut giftig, so die Stadt. Akute gesundheitliche Gefahr bestand nicht.

PCB kann die Leber, das Immunsystem sowie das Erbgut schädigen

„Der festgestellte Gehalt an PCB bewegt sich im Nanogrammbereich und damit in einer äußerst geringen Menge, der Grenzwert wurde im vorliegenden Fall bis zum doppelten Wert überschritten“, teilte die Stadt bei Bekanntgabe des Fundes mit.

PCB sammelt sich vor allem in Fettgewebe an und könne Leber, Immunsystem sowie Erbgut schädigen. Außerdem steht PCB im Verdacht, krebserregend zu sein. Aber: In einer solchen Konzentration wie in den gefundenen Eiern in Ehmen sei PCB nicht akut giftig, sondern müsste über einen längeren Zeitraum eingenommen worden sein.

Von Sylvia Telge