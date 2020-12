Mörse

Die jüngste Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters wird sicherlich in die Annalen des Ortsrates Ehmen-Mörse eingehen. In erster Linie wegen des überraschenden Ergebnisses, dass trotz Stimmenmehrheit die von CDU und SPD favorisierte Kandidatin Ute Schmidt mit fünf gegen sechs Stimmen unterlag und stattdessen der parteilose Frank Hocke als Mitglied der PUG-Fraktion ins Amt berufen wurde. Mit der WAZ sprach Hocke einige Tage später.

Wie das Ergebnis zustande kam, dürfte Spekulation bleiben. Einige vermuten einen „Irrtum“ per Stimmzettel, andere ein absichtsvolles Fernbleiben von CDU-Ortsratsmitgliedern, die aus terminlichen Gründen nicht zur Abstimmung kamen. „Ich war tatsächlich überrascht von dem Ergebnis“, sagt Frank Hocke.

Der 62-Jährige aus Mörse richtet aber nun lieber den Blick voraus und hofft auf eine gedeihliche Zusammenarbeit auch mit Ortsbürgermeister Peter Kassel ( CDU), Ingolf Viereck ( SPD) und dessen Parteikollegin Ute Schmidt, die als Nachrückerin neu im Gremium ist. Kritik, der zufolge er öffentlich die mangelnde Präsenz der Vertreter von CDU und SPD in der Vergangenheit thematisiert habe, weist er zurück. „Ich habe das nicht gesagt“, so der neue stellvertretender Ortsbürgermeister. „Das kann ich gern auch in der nächsten Ortsratssitzung klarstellen.“

Hocke will zum Wohle beider Ortsteile Kompetenzen bündeln

Zum Wohle beider Ortsteile könnten unterschiedliche Kompetenzen gebündelt werden, meint Hocke. Für die nahe Zukunft hat er klare Vorstellungen und will offenbar klarere Verhältnisse schaffen. Einen wichtigen Schritt hat er bereits vollzogen und den Mitgliedsantrag an die PUG gerichtet. „Ich habe mich zwar immer für Politik interessiert, aber eben nicht für festgezurrte Parteipolitik“, erläutert er. Da sei er bei den Unabhängigen Martin Müller und Rüdiger Golz im Ortsrat bestens aufgehoben.

Im Grunde seines Herzens bleibt Hocke nach eigenen Worten ein Liberaler. Der FDP habe er Anfang dieses Jahres nur wegen der Thüringen-Wahl den Rücken gekehrt. Bei der hatte sich ein FDP-Mitglied mit den Stimmen der AFD wählen lassen. „Das ging gar nicht“, sagt Hocke und fühlt sich durch das bisherige Feedback auf seinen Austritt bestätigt. Jetzt ist er überzeugt, im Team der Parteiunabhängigen seinen Anliegen Gewicht verschaffen zu können. Die PUG stellt mit ihm die zweitgrößte Fraktion im Ortsrat hinter der CDU und vor der SPD.

Hocke liegen die Themen Kunst, Jugend und Technik am Herzen

Als Vorsitzender des Vereins „Junge Kunst“ und passionierter Kunstsammler engagiert sich Hocke für die Kultur. Auch liegt ihm die Jugendpolitik am Herzen und als IT-Experte von Volkswagen verfolgt Hocke zudem interessiert den Weg Wolfsburgs zur digitalen Stadt. In den Ortsrat hat er bereits die Anregung eingebracht, bei stockendem Ausbau des Glasfasernetzes alternativ die 5G-Technologie im Auge zu behalten. Und eine Anregung als Mitglied seiner neuen Fraktion fand bereits positive Resonanz: Geld, das man wegen ausfallender Weihnachtsfeiern einspart, könnte dem Förderkreis der Grundschule Ehmen und Mörse zur Verfügung gestellt werden, um Luftreiniger für Räume anzuschaffen, die auf normale Weise nur sehr schwierig durchlüftet werden können. Das könnte womöglich auch den ehemaligen Parteifreunden bei der FDP gefallen: Die Ratsfraktion der Liberalen fordert nämlich den Kauf von Luftreinigern für alle Wolfsburger Schulen.

Von Burkhard Heuer