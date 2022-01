Ehmen: Zigaretten-Dieb schubst Verkäuferin und flüchtet

Ehmen

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einem räuberischen Diebstahl im Penny-Markt in Ehmen. Ein Unbekannter hatte Zigaretten gestohlen – und als eine Mitarbeiterin den Dieb aufhalten wollte, wurde er handgreiflich.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam ein Kunde in den Mark und sprach mehrfach eine Kassiererin des Supermarktes in der Mörser Straße an. Er bat um die Öffnung des Tabakregals. Er entnahm Zigaretten und Tabakwaren, die er dann der Markt-Angestellten zeigte und verschwand daraufhin wieder in dem Geschäft.

Die Verkäuferin versuchte, den Dieb aufzuhalten

Als die Angestellte ihn im Markt ansprach, bemerkte sie, dass seine Jacke rechts vollgestopft wirkte. Daraufhin forderte sie den Kunden auf, seine Jacke zu öffnen, worauf der Unbekannte sie zur Seite stieß und versuchte aus dem Markt zu flüchten. Am Eingang konnte die Angestellte den Unbekannten jedoch einholen und versuchte ihn abermals aufzuhalten.

Auch hier setzte er gegen die Kassiererin Gewalt ein, um sich im Besitz seines Diebesgutes zu erhalten. Danach flüchtete er in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle.

So wird der Mann beschrieben:

Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er sprach gebrochenes Deutsch und war mit einer hellgrauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einem blauen Basecap bekleidet. Vor dem Gesicht trug er eine FFP2-Maske. Bei dem Diebesgut dürfte es sich um Tabakwaren im dreistelligen Bereich gehandelt haben.

Die Polizei hofft darauf, dass Kunden die Szenerie beobachtet oder den Täter auf der Flucht gesehen haben. Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

