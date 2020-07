Ehmen

Immer wieder bleiben Spaziergänger stehen und schauen fasziniert nach oben: In der Fensterlaibung eines Einfamilienhauses im Ehmer Ostlandring haben schwarz-gelbe Baumeister in fleißiger Arbeit ein kolossales Domizil errichtet. Schon jetzt ist das Wespennest größer als ein Fußball, doch die fliegenden Untermieter sind noch längst nicht fertig...

Schicht um Schicht wird die Hülle aus Zellstoff beständig erweitert. Die erforderlichen Materialien werden praktischerweise gleich in der Nachbarschaft gefördert und per Luftfracht ununterbrochen herbei geschafft.

Alles steht Kopf: Eine Wespe am riesigen Nest ihres Hauses. Quelle: Burkhard Heuer

„An jedem Stück Gartenholz, am Schaukelgerüst und sogar an der Sonnenschutz-Schilfmatte des Gewächshauses sieht und hört man die Wespen raspeln“, berichtet Hauseigentümer Burkhard Heuer, der seit vielen Wochen den Fortschritt der Arbeiten beobachtet. Da sich das Nest in rund neun Metern Höhe befindet und das Fenster dahinter ohnehin stets geschlossen ist, stören die wehrhaften Insekten bisher die Familie nicht.

Beim obligatorischen Grillen im Garten allerdings gilt es, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Zutaten sollte man tunlichst abdecken, geöffnete Flaschen mit einem Deckel versehen. Doch bisher hielten sich ungebetene Besucher zumeist fern. „Die haben zu arbeiten“, meint Heuer.

Bei den Baumeistern handelt es sich wahrscheinlich um die Mittlere Wespe, die – der Name täuscht ein bisschen – eine beachtliche Größe von immerhin schätzungsweise drei Zentimetern erreicht. Erkennbar sind die Insekten an der markanten Musterung des gepanzerten Rückens. Weil die Wespen direkt am Dachfenster ihren Bauplatz gewählt haben, kann man von drinnen übrigens gefahrlos zuschauen, wie die fleißigen Tiere unermüdlich weitere Wände aus zerkautem Holz auftragen. „Das sind schon interessante Einblicke, die man so nur sehr selten und sehr nah genießen kann“, sagt der Eigentümer.

Einem weiteren Wespennest, das im Meisenkasten ganz hinten im Garten entstanden sei, sollte man sich in dieser Form nicht nähern. „Schon bei einem Abstand von zwei Metern schlagen hier die Wächter an der Einflugschneise bedrohlich Alarm“, heißt es.

